Байден у Києві. В Україні лунає сигнал тривоги

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 11:35 оголошена повітряна тривога. Сигнал лунає в усіх областях країни.

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Тривога почалася відразу після того, як стало відомо, що президент США Байден прибув до Києва.

Раніше МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва.

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Станом на 11.50 з'явилися перші фото та відео перебування Байдена в Києві. Під звуки повітряної тривоги Байден вшанував загиблих захисників України.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.