Зеленський зустрівся з Байденом: перше спільне фото

Лідери двох держав проводять зустріч

Президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі.

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Глава держави офіційно підтвердив візит президента США в Україну. «Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців», – написав Зеленський.

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Цей візит в Україну став першим для Байдена в ролі президента. Однак варто зазначити, що Байден шість разів приїжджав в Україну, коли обіймав посаду віце-президента США: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.

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З 20 по 22 лютого президент США Джо Байден здійснить візит до Польщі. 21 лютого очікується його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Заплановано обговорити двостороннє співробітництво, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО. Також не виключається, що однією з тем переговорів стане питання про збільшення присутності військ США в Польщі.

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