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США нададуть майже $90 млн на розмінування України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
США нададуть майже $90 млн на розмінування України
В Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території
фото: АР

Протягом року Україна за кошти США зможе оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів

Державний департамент США затвердив виділення 89 млн доларів на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну. Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство з посиланням на представника Держдепу пише, ці кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання.

Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

17 червня було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

Теги: США ЗСУ ООН ВМС боєприпаси розмінування

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