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Бельгійський торговець зброєю посварився з міністром через танки для України

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Бельгійський торговець зброєю посварився з міністром через танки для України
фото з відкритих джерел

Колись він купив танки «на брухт», багато років за ними доглядав і тепер не хоче віддавати за безцінь

Бельгієць Фредді Верслейс, який є генеральним директором двох оборонних компаній, вступив у публічну перепалку з міністром оборони Бельгії Людівіною Дедондер  щодо можливості відправлення танків в Україну. Про це пише Reuters.

П’ять років тому уряд продав компанії Верслуйса партію з 50 старих танків. Як пише видання, бізнес-стратегія підприємця полягала у тому, щоб купувати небажане військове обладнання в надії, що хтось інший захоче його в майбутньому. «У світі ще є країни, які мають танки Leopard 1. Тому завжди є можливість або продати запчастини, або продати додаткові танки», – сказав журналістам Фредді Верслейс.

За його словами, представники міністерства оборони Бельгії пов'язувалися з ним щодо викупу танків для відправки їх в Україну. В оборонному відомстві зазначили, що продавали скупнику танки по 10-15 тим. євро за штуку, тоді як запропонований ним новий цінник коливається від 300 до 500 тис. євро за одиницю.

Зі свого боку Верслейс каже, що його фірма купила 50 танків приблизно за 2 млн євро, і лише 33 були придатні для використання. У вартість машин також будуть включені роботи щодо їх переобладнання та обслуговування.

«Ми все ще повинні подивитися, який їхній фактичний статус і що ми повинні витратити на них, щоб зробити їх придатними», - сказав Фредді Верслейс.

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що ЗСУ можуть отримати від Бельгії  зброї на 90 млн євро. Це рівнозначно вартості всієї бельгійської допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Передбачається, що серед іншого Бельгія надішле українським військовим ракети типу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, які можна застосовувати як зенітні у складі комплексів NASAMS.

Також до пакету допомоги увійдуть пускові установки для ЗРК Mistral, однак без ракет, оскільки наразі Бельгія їх не має. Крім того, військова допомога Брюсселя включатиме стрілецьку зброю та боєприпаси до неї.

Теги: танки Бельгія зброя

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