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Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці

Ірина Глотова
glavcom.ua
Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці
Бельгія готує пакет військової допомоги для України
www.strategeast.org

Бельгія надішле українським військовим ракети типу «повітря-повітря» та зброю 

Бельгія готується надати  Україні рекордний пакет військової допомоги. Про це пише видання L’Echo.

ЗСУ можуть отримати від Бельгії  зброї на 90 млн євро. Це рівнозначно вартості всієї бельгійської допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

За інформацією видання, серед іншого Бельгія надішле українським військовим ракети типу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, які можна застосовувати як зенітні у складі комплексів NASAMS.

Також до пакету допомоги увійдуть пускові установки для ЗРК Mistral, однак без ракет, оскільки наразі Бельгія їх не має. Крім того, військова допомога Брюсселя включатиме стрілецьку зброю та боєприпаси до неї. Точну кількість пускових установок та зброї на разі не називають. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів перемовини із чотирма європейськими лідерами: президентом Європейської ради, з прем’єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем’єр-міністром Ірландії. Гарант вважає, що потрібно «зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки».

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Теги: Бельгія Володимир Зеленський боєприпаси повітря

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