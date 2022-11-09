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Безвіз та бізнес росіян: Грузія чітко відповіла Кремлю 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Безвіз та бізнес росіян: Грузія чітко відповіла Кремлю 
Громадяни Грузії проти реєстрації російського бізнесу у країні 
фото з відкритих джерел

Майже 80% грузин проти введення безвізового режиму з Росією 

Проти введення безвізового режиму з Росією виступили 78% громадян Грузії. Також грузини проти того, щоб росіяни могли купувати нерухомість та реєструвати власний бізнес на території країни. Про це свідчать результати опитування, які були проведені Міжнародним республіканським інститутом (IRI), повідомляє «Грузія онлайн».

Підтримують безвізовий режим з Росією тільки 14% опитаних. 8% готові дозволити росіянам реєструвати бізнес у Грузії, а 5% підтримують надання права купівлі нерухомості громадянам РФ. 4% відмовились відповісти на питання, або не змогли висловити свою позицію.

Дослідження було проведено в Грузії період із 13 вересня по 2 жовтня 2022 року. Всього було опитано 1500 респондентів, які мають право голосу. 

До слова, від початку мобілізації в РФ до Грузії втекли тисячі росіян. Їх на кордоні вітали плакатами «Дезертирам не раді».

Нагадаємо, раніше Грузія розпочала підготовку спільних навчань (Agile Spirit 2023) із Командуванням армії США в Європі та Африці.

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Теги: нерухомість бізнес Грузія росіяни

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