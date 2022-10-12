Підрив Кримського мосту. Грузія відреагувала на звинувачення ФСБ

ФСБ заявила про причетність до вибуху на Кримському мосту двох громадян Грузії

Грузія відкинула звинувачення Росії щодо причетності до підриву Кримського мосту. Про це заявив заступник міністра фінансів Грузії Георгій Какаурідзе.

Урядовець назвав звинувачення Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, згідно з яким серед співучасників вибуху на Кримському мосту є двоє громадян Грузії, необґрунтованими.

«У деяких випадках від політиків, у деяких випадках від спецслужб лунають певні звинувачення, за якими немає жодних підстав. Хтось завжди може когось у чомусь звинуватити, і якщо за цим немає аргументів, то це буде просто слово викинуте ні з чим за ним», – заявив чиновник.

Також Какаурідзе додав, що не повинен ні перед ким виправдовуватися і готовий розпочати розслідування у випадку, якщо хтось надасть аргументовані докази.

«Ні вантажівка, ні якийсь ще вагон, начинений тротилом або іншою вибуховою речовиною, не перетинав митний кордон Грузії», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, сьогодні, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і у цьому звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

Вибуховий пристрій нібито був у вантажівці з рулонами плівки. Вантаж подорожував світом: на початку серпня його відправили з Одеси до болгарського порту, потім до Грузії, потім до Вірменії, а кінцевий отримувач – фірми в Криму. ФСБ вважає, що вибухівку було заховано у 22 палетах плівки вагою понад 22 тонни.

У ФСБ заявили, що нібито до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені громадяни України Михайло Володимирович Цюркало (1975 року народження), Денис Олегович Ковач (1979 року народження) та Роман Іванович Соломко (1971 року народження), громадяни Грузії Сандро Іносарідзе та брокер, на ім'я Леван та громадянин Вірменії Артур Терчанян (1985 року народження).

Також сьогодні, 12 жовтня, Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що їй начебто вдалося попередити «диверсійні акції у столичному регіоні», які готувалися спецслужбами України. Російська спецслужба показала відео затримання.