Грузія почала підготовку до спільних військових навчань із США
Міноборони Грузії обговорило з партнерами подробиці щодо навчань Agile Spirit 2023
Грузія розпочала підготовку спільних навчань (Agile Spirit 2023) із Командуванням армії США в Європі та Африці. Про це повідомила пресслужба грузинського міноборони.
«Сили оборони Грузії разом із Командуванням армії США в Європі та Африці почали готуватися до багатонаціональних навчань Agile Spirit 2023», – йдеться у заяві відомства.
У міноборони зазначили, що Грузія обговорила з іноземними партнерами район та терміни проведення навчань, а також кількість держав, які братимуть участь. Як стверджують у міністерстві, навчальні маневри планують провести влітку 2023 року. Грузія прийме багатонаціональні навчання, очолені Західним командуванням Сил оборони, уже одинадцятий раз, уточнило відомство.
Раніше в НАТО вирішили розширити навчання на грузинській території та підтримку Тбілісі, а також збільшити свою місію в країні. Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив про бажання надати допомогу Грузії заздалегідь.
Нагадаємо, у 2021 році українські військові також взяли участь у навчаннях Agile Spirit у Грузії. В рамках навчань морські піхотинці українських та грузинських збройних сил відпрацювали навички з тактичної підготовки.
До слова, польський генерал Пьотр Тритек, який зараз є командиром 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії, очолив місію ЄС з навчання українських військовослужбовців.
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