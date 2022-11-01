Грузія почала підготовку до спільних військових навчань із США

Міноборони Грузії обговорило з партнерами подробиці щодо навчань Agile Spirit 2023

Грузія розпочала підготовку спільних навчань (Agile Spirit 2023) із Командуванням армії США в Європі та Африці. Про це повідомила пресслужба грузинського міноборони.

«Сили оборони Грузії разом із Командуванням армії США в Європі та Африці почали готуватися до багатонаціональних навчань Agile Spirit 2023», – йдеться у заяві відомства.

У міноборони зазначили, що Грузія обговорила з іноземними партнерами район та терміни проведення навчань, а також кількість держав, які братимуть участь. Як стверджують у міністерстві, навчальні маневри планують провести влітку 2023 року. Грузія прийме багатонаціональні навчання, очолені Західним командуванням Сил оборони, уже одинадцятий раз, уточнило відомство.

Міноборони Грузії провело зустріч щодо підготовки до військових навчань Agile Spirit 2023

Раніше в НАТО вирішили розширити навчання на грузинській території та підтримку Тбілісі, а також збільшити свою місію в країні. Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив про бажання надати допомогу Грузії заздалегідь.

Нагадаємо, у 2021 році українські військові також взяли участь у навчаннях Agile Spirit у Грузії. В рамках навчань морські піхотинці українських та грузинських збройних сил відпрацювали навички з тактичної підготовки.

До слова, польський генерал Пьотр Тритек, який зараз є командиром 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії, очолив місію ЄС з навчання українських військовослужбовців.