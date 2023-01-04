Білий дім розкрив плани РФ щодо України

США заявляють, що Росія не готова до ведення добросовісної дипломатії

США вважають, що Москва тільки посилює свою військову агресію, не намагається зупинити війну і припинити анексію територій України

Росія не прагне реальних перемовин з Україною, а лише посилює свою військову агресію. Москва не збирається припиняти спроби анексії українських територій. У такій ситуації США зосередяться на постачаннях озброєнь Україні для посилення її позицій. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П'єр.

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Під час брифінгу американської адміністрації речниця розповіла про те, що Вашингтон не бачить будь-яких ознак готовності окупанта Росії до участі в сумлінних перемовинах, спрямованих на встановлення миру в Україні. Тому Штати будуть і надалі допомагати Києву зброєю, щоб посилити позицію української держави.

«Важко серйозно сприймати ідею, що Росія готова до ведення добросовісної дипломатії», – сказала представниця Білого дому.

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Також Жан П'єр додала, що Москва тільки посилює свою військову агресію, не намагається зупинити війну і припинити анексію територій України. «Це взагалі не є основою для справжньої дипломатії», – підкреслила речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше Держдеп США запевнив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України. Також раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.

Триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.