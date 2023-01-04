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Білий дім розкрив плани РФ щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім розкрив плани РФ щодо України
США заявляють, що Росія не готова до ведення добросовісної дипломатії
фото з відкритих джерел

США вважають, що Москва тільки посилює свою військову агресію, не намагається зупинити війну і припинити  анексію територій України

Росія не прагне реальних перемовин з Україною, а лише посилює свою військову агресію. Москва не збирається припиняти спроби анексії українських територій. У такій ситуації США зосередяться на постачаннях озброєнь Україні для посилення її позицій. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П'єр.

Під час брифінгу американської адміністрації речниця розповіла про те, що Вашингтон не бачить будь-яких ознак готовності окупанта Росії до участі в сумлінних перемовинах, спрямованих на встановлення миру в Україні. Тому Штати будуть і надалі допомагати Києву зброєю, щоб посилити позицію української держави.

«Важко серйозно сприймати ідею, що Росія готова до ведення добросовісної дипломатії», – сказала представниця Білого дому.

Також Жан П'єр додала, що Москва тільки посилює свою військову агресію, не намагається зупинити війну і припинити анексію територій України. «Це взагалі не є основою для справжньої дипломатії», – підкреслила речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше Держдеп США запевнив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України. Також раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США  та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України

Триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. 

Теги: Запоріжжя росія США війна Херсон Вашингтон населення Ентоні Блінкен Москва

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