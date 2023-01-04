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Держдеп США запевнив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України

Альона Боженко
glavcom.ua
Держдеп США запевнив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України
Держдеп США впевнений, що в новому Конгресі збережеться підтримка України
фото ілюстративне

В адміністрації Байдена не сумніваються, що широка підтримка України збережеться під час 118-ї сесії Конгресу США

У Державному департаменті Сполучених Штатів переконані, що двопартійна підтримка України збережеться під час нової сесії Конгресу, яка розпочалася 3 січня. Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс.

«Ми абсолютно впевнені, що наш підхід в питанні України й надалі матиме підтримку обох партій», – сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що востаннє Конгрес продемонстрував це наприкінці грудня, коли ухвалив двопартійною більшістю масштабний пакет оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України та союзників у Європі. Це фінансування, за його словами, розраховане, в тому числі на забезпечення допомоги українцям, які були змушені залишити свої домівки, а також країнам, які підтримують українських біженців.

«Під час взаємодії з Конгресом ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ», – підкреслив Прайс.

Речник Держдепу пояснив, що йдеться про принципи глобального мирного порядку, започаткованого майже вісім десятиліть тому. І якщо дозволити Росії чинити агресію проти її мирного сусіда, то не лише вона сприйме це як карт-бланш, а й інші подібні країни.

«Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід», – сказав представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США  та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України

Додамо, президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.

Теги: США бюджет фінансування Україна президент

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