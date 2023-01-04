Держдеп США запевнив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України

В адміністрації Байдена не сумніваються, що широка підтримка України збережеться під час 118-ї сесії Конгресу США

У Державному департаменті Сполучених Штатів переконані, що двопартійна підтримка України збережеться під час нової сесії Конгресу, яка розпочалася 3 січня. Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс.

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«Ми абсолютно впевнені, що наш підхід в питанні України й надалі матиме підтримку обох партій», – сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що востаннє Конгрес продемонстрував це наприкінці грудня, коли ухвалив двопартійною більшістю масштабний пакет оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України та союзників у Європі. Це фінансування, за його словами, розраховане, в тому числі на забезпечення допомоги українцям, які були змушені залишити свої домівки, а також країнам, які підтримують українських біженців.

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«Під час взаємодії з Конгресом ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ», – підкреслив Прайс.

Речник Держдепу пояснив, що йдеться про принципи глобального мирного порядку, започаткованого майже вісім десятиліть тому. І якщо дозволити Росії чинити агресію проти її мирного сусіда, то не лише вона сприйме це як карт-бланш, а й інші подібні країни.

«Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід», – сказав представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.

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Додамо, президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.