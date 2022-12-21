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Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot
фото з відкритих джерел

США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет

США в новому пакеті військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot. Після чого українські бійці будуть навчатися нею керувати. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже $2 млрд допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

Оголошення Байденом нового пакету заплановано на 21 грудня.

Раніше повідомлялося, що у межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення.

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Теги: США президент боєприпаси

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