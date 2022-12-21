Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot
США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет
США в новому пакеті військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot. Після чого українські бійці будуть навчатися нею керувати. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
«Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже $2 млрд допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України», – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.
Оголошення Байденом нового пакету заплановано на 21 грудня.
Раніше повідомлялося, що у межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення.
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