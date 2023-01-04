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Росія посилила кампанію із використання зими як зброї – Держдеп США

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія посилила кампанію із використання зими як зброї – Держдеп США
Держдеп США вважє, що РФ вирішила посилити кампанію по використанню зими як зброї
фото ілюстративне

Вашингтон підтвердив свою готовність підтримувати Україну в її протистоянні російським окупантам

Країна-агресорка вирішила посилити атаки по об'єктах інфраструктури, цивільних та енергетичних об'єктах України, тим самим використовуючи зиму як зброю. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Він зазначив, що спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху.

«Хоча традиційно свята – це час святкування та миру, Росія вирішила активізувати свою кампанію із перетворення зими на зброю. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році», – заявив він.

Прайс додав, що Сполучені Штати будуть допомагати України стільки, скільки це знадобиться.

Також Штати вкотре закликали РФ припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році.

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе.

Додамо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США  та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України

Теги: росія зброя війна Україна зима

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