Росія посилила кампанію із використання зими як зброї – Держдеп США

Держдеп США вважє, що РФ вирішила посилити кампанію по використанню зими як зброї

Вашингтон підтвердив свою готовність підтримувати Україну в її протистоянні російським окупантам

Країна-агресорка вирішила посилити атаки по об'єктах інфраструктури, цивільних та енергетичних об'єктах України, тим самим використовуючи зиму як зброю. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Він зазначив, що спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху.

«Хоча традиційно свята – це час святкування та миру, Росія вирішила активізувати свою кампанію із перетворення зими на зброю. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році», – заявив він.

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Прайс додав, що Сполучені Штати будуть допомагати України стільки, скільки це знадобиться.

Також Штати вкотре закликали РФ припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році.

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе.

Додамо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.