Білий дім відреагував на російський удар по Прилуках, де загинуло п'ятеро дітей

Зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках

Представник Білого дому прокоментував атаку РФ на Прилуки, де загинуло п’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

Представник Білого заявив, що президент США Дональд Трамп «хоче, щоб цю війну було врегульовано, аби припинились безглузді вбивства».

«Сполучені Штати продовжують прагнути відігравати конструктивну роль, спілкуючись з обома сторонами та працюючи над припиненням війни», – сказав представник.

Нагадаємо, у Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару загинули п’ятеро дітей. Трьом із них був лише один рік. Загалом кількість загиблих у місті зросла до 20 людей.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

Також у Прилуках загинули три покоління однієї родини – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука – Ольга – вижила. Всі вони проживали на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.

Зокрема, унаслідок російської атаки по Прилуках загинула співробітниця «Укрнафти» Людмила Циба.