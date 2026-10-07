Російська ракета вбила у Прилуках родину залізничника з двома дітьми

Машиніст, його дружина та двоє дітей загинули через удар РФ по Прилуках

Серед загиблих – машиніст, його дружина, восьмирічний син та 13-річна донька

Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Facebook, передає «Главком».

«Ракета вбила вдома нашого машиніста, його дружину та двох діток: сина 8 років та донечку 13 років», – написав Перцовський. За його словами, родина загиблого належала до залізничної династії.

Нині поруч із близькими перебувають колеги, а «Укрзалізниця» намагатиметься надати родині необхідну підтримку.

Перцовський також повідомив, що внаслідок російського удару було зруйновано житло інших працівників залізниці. У момент атаки вони перебували на чергуванні на станції, тому не постраждали. Компанія планує допомогти їм із втраченим майном.

Очільник «Укрзалізниці» зазначив, що після нічної атаки пошкодження залізничної інфраструктури вдалося оперативно усунути, а серед працівників на об'єктах постраждалих не було.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. За даними ДСНС, станом на 13:30 год. кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 14 осіб, серед них четверо дітей. 50 людей постраждали, з них 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.