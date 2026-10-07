Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російська ракета вбила у Прилуках родину залізничника з двома дітьми

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Російська ракета вбила у Прилуках родину залізничника з двома дітьми
Машиніст, його дружина та двоє дітей загинули через удар РФ по Прилуках
фото: «Суспільне»

Серед загиблих – машиніст, його дружина, восьмирічний син та 13-річна донька

Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Facebook, передає «Главком».

«Ракета вбила вдома нашого машиніста, його дружину та двох діток: сина 8 років та донечку 13 років», – написав Перцовський. За його словами, родина загиблого належала до залізничної династії.

Нині поруч із близькими перебувають колеги, а «Укрзалізниця» намагатиметься надати родині необхідну підтримку.

Перцовський також повідомив, що внаслідок російського удару було зруйновано житло інших працівників залізниці. У момент атаки вони перебували на чергуванні на станції, тому не постраждали. Компанія планує допомогти їм із втраченим майном.

Очільник «Укрзалізниці» зазначив, що після нічної атаки пошкодження залізничної інфраструктури вдалося оперативно усунути, а серед працівників на об'єктах постраждалих не було. 

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. За даними ДСНС, станом на 13:30 год. кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 14 осіб, серед них четверо дітей. 50 людей постраждали, з них 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Чернігівщина смерть залізниця ракета російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хвороба дісталася шкіл після повернення дітей до навчання
Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих
14 вересня, 03:24
Наслідки атаки росіян на Прилуки 14 вересня
У Прилуках загинули люди через російський удар
14 вересня, 10:46
17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»
17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»
17 вересня, 16:45
Олексій Тритенко: «Пішла у всесвіт, найсвітліша людина в моєму житті»  
Український актор-воїн повідомив про смерть рідної людини
22 вересня, 12:52
Наслідки російського удару по Києву 27 вересня
У двох районах Києва були влучання, є загиблий і постраждалі
27 вересня, 12:00
Рятувальни прибули на місце удару
Росіяни атакували залізничне підприємство у Запоріжжі: постраждали понад 10 людей
28 вересня, 15:47
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 25 483 бойові броньовані машии
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 жовтня, 06:45
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Прилуках
Ракета влучила у п'ятиповерхівку в Прилуках, людей дістають з-під завалів (відео)
Сьогодні, 08:14
Смертельна аварія на Бориспільщині
Лобове зіткнення в Яготині: водій KIA загинув, ще двоє людей у лікарні
Вчора, 16:27

Події в Україні

У Прилуках внаслідок удару загинули бабуся, її донька та однорічний онук
У Прилуках внаслідок удару загинули бабуся, її донька та однорічний онук
Росія вдев'яте від початку вересня атакувала дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині
Росія вдев'яте від початку вересня атакувала дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині
Новий посол Ізраїлю в Україні порівняв безпекову ситуацію в обох державах і поспівчував українцям
Новий посол Ізраїлю в Україні порівняв безпекову ситуацію в обох державах і поспівчував українцям
Україна вдарила по аеродрому та центрах управління дронами окупантів – Генштаб
Україна вдарила по аеродрому та центрах управління дронами окупантів – Генштаб
Російська ракета вбила у Прилуках родину залізничника з двома дітьми
Російська ракета вбила у Прилуках родину залізничника з двома дітьми
До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО
До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua