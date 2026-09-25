США профінансують нові військові бази в Гренландії, попри заяви Трампа

Ларс Лекке Расмуссен заявив, що США оплатять будь-які нові військові бази, які вони створять у Гренландії

Раніше Дональд Трамп стверджував, що безпекова угода буде безкоштовною для американського бюджету

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Сполучені Штати самостійно оплачуватимуть будівництво будь-яких нових військових об'єктів у Гренландії. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ця заява заперечує попередні слова президента Дональда Трампа про те, що нова безпекова угода буде «безкоштовною» для американського бюджету.

Угода, підписана Трампом із Данією та Гренландією, дозволяє США створити дві нові бази в Нарсарсуаку та Местерсвігу, а також розширити космічну базу Пітуффік. За словами Расмуссена, американська сторона справді не сплачуватиме орендну плату за землю, однак усі витрати на зведення та утримання нових військових баз лежать виключно на США.

Угода припинила дипломатичну кризу всередині НАТО та залишає Гренландію під суверенітетом Данії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали угоду про посилення безпеки Гренландії та розширення військової присутності США на острові та обмеження для країн, які не входять до НАТО, зокрема Росії та Китаю. Угоду підписали 22 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Згідно з домовленістю, країни, які не є членами НАТО, не зможуть розміщувати військові бази в Гренландії. Також передбачено механізм перевірки інвестицій, який має не допустити вкладень у чутливі для безпеки США сфери з боку Росії, Китаю та інших потенційних противників.

Раніше Дональд Трамп підкреслив, що ця домовленість має безкінечний термін дії та не коштуватиме американському бюджету нічого: «Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією, яка надає США постійний контроль над питаннями безпеки та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю вирішуючи всі численні проблеми, які викликають у нас занепокоєння. Для Сполучених Штатів це не коштуватиме нічого».