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Росія вбила працівницю «Укрнафти» у Прилуках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вбила працівницю «Укрнафти» у Прилуках
Людмила Циба загинула внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у Прилуках
фото: NaftogazUA/Telegram

Людмила Циба працювала маляркою бригади з антикорозійного захисту

Унаслідок російської атаки по Прилуках загинула співробітниця «Укрнафти» Людмила Циба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Жахлива трагедія для всієї країни в Прилуках. Для нас вона ще болючіша, ми втратили нашу колегу Цибу Людмилу Олексіївну. Людмила працювала маляркою бригади з антикорозійного захисту №6 Прилуцької групи «Укрнафта-Буд», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка загинула внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у Прилуках. У момент атаки вона перебувала вдома у рідних.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Серед загиблих є діти, постраждало понад 50 людей.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

Також загинули 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука – Ольга – вижила. Всі вони проживали на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.

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Теги: Укрнафта війна Чернігівщина

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