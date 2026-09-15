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ЗСУ почали масштабний наступ на Донеччині: перші деталі операції «Вівальді»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ почали масштабний наступ на Донеччині: перші деталі операції «Вівальді»
Підрозділи безпілотних систем, за даними корпусу, перерізали маршрути постачання російських військ
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові зачистили від окупантів 75 кв. км та звільнили Середнє

Сили оборони України почали наступальну операцію на півночі Донецької області, яка отримала назву «Вівальді». Українські військові заявляють про зачистку значної території від російських сил та звільнення населеного пункту Середнє. Про це повідомив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький, пише «Главком».

За його словами, операція проходила в режимі інформаційної тиші. У Третьому корпусі заявили, що українські підрозділи ліквідували осередки російської інфільтрації та зачистили 75 кв. км території. Ще близько 10 кв. км, за даними корпусу, було деокуповано.

Йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та Середнє. Українські військові також заявили про значні втрати російських підрозділів 20-ї та 25-ї армій.

За даними Третього корпусу, на цьому етапі російська армія втратила близько 1500 військових, понад 12 тис. безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. Ці цифри наразі є оцінкою української сторони.

Окремо українські військові повідомили про удари по російській логістиці. Підрозділи безпілотних систем, за даними корпусу, перерізали маршрути постачання російських військ. Унаслідок ударів, як стверджують у Третьому корпусі, росіяни були змушені перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України – у Воронезьку область.

В операції брали участь підрозділи 60-ї окремої механізованої бригади, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, бойова тактична група 3-ї окремої штурмової бригади, 3-й окремий розвідувальний батальйон та 25-й окремий штурмовий батальйон Третього корпусу. Також до операції залучили 66-ту ОМБр, 85-ту тактичну групу 8-го полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО «Артан» та 10-й мобільний прикордонний загін «Дозор».

Білецький окремо прокоментував повідомлення про можливу подальшу мету наступу. Він заявив, що у відкритих джерелах активно обговорюють можливий вихід українських сил до річки Чорний Жеребець.

«Але наша операція називається «Вівальді». А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них», – сказав командувач Третього корпусу.

За словами Білецького, українські військові поки не розкривають усі деталі операції. Він закликав стежити за офіційними повідомленнями та не поспішати з висновками щодо подальших етапів наступу.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін переніс щорічну зустріч клубу «Валдай» із Сочі до Москви через загрозу українських ударів безпілотниками. За даними видання, захід спочатку планували провести в Сочі. Однак російські служби безпеки наполягали на зміні місця проведення через побоювання щодо можливих атак українських дронів.

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Теги: ЗСУ війна Донеччина Андрій Білецький

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