Спецпідрозділ СБУ «Альфа» уразив понад 9 тис. дронів за місяць

Підрозділ шостий місяць поспіль посідає перше місце у Силах оборони за кількістю знищених та уражених цілей

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України у серпні 2026 року знешкодили майже 6 тис. російських окупантів. Підрозділ шостий місяць поспіль утримує перше місце серед підрозділів Сил оборони за кількістю знищених та уражених ворожих цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За верифікованими даними профільного підрозділу «Альфи», протягом серпня спецпризначенці також уразили 9142 безпілотники та наземні роботизовані комплекси різних типів. Крім того, було уражено 2977 одиниць автомобільної техніки, 2791 антену та вузол зв'язку, 1183 фортифікаційні споруди та 756 розрахунків БпЛА.

Серед інших уражених цілей – 222 склади з боєприпасами та майном, 48 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок, а також 46 одиниць броньованої техніки. Зокрема, йдеться про 13 танків та 33 бойові броньовані машини.

Також спецпризначенці уразили 26 засобів радіолокаційної та радіоелектронної боротьби, 23 реактивні системи залпового вогню, 20 одиниць водного транспорту, 17 засобів протиповітряної оборони та чотири одиниці авіаційної техніки.

За даними СБУ, «Альфа» вже пів року демонструє найвищі показники серед підрозділів Сил оборони України за кількістю знищених та уражених цілей противника.

Нагадаємо, у липні спецпризначенці «Альфи» завдали удару по координаційному центру ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. По місцю дислокації співробітників російської спецслужби влучили 13 безпілотників. За даними СБУ, в комплексі будівель могли перебувати до 100 окупантів.