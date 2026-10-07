У Прилуках терористичний удар РФ убив п’ятьох дітей, трьом був лише рік – очільник МВС

Вигівський окремо розповів про рятувальника Павла Левченка, який разом із колегами дістав з-під завалів п’ятирічну дівчинку та її матір

У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару загинули п’ятеро дітей. Трьом із них був лише один рік. Загалом кількість загиблих у місті зросла до 20 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, пише «Главком».

За його словами, сьогодні вся країна переживає втрату людей, які загинули внаслідок чергової російської атаки. Окрім Прилук, удари РФ забрали життя людей у Кременчуці, Олександрії та Києві.

«Прилуки, Кременчук, Олександрія, Київ – сьогоднішні обстріли обірвали 28 життів. У Прилуках серед 20 загиблих – п’ятеро дітей, трьом із яких був лише рік», – написав Вигівський.

Рятувально-пошукова операція у Прилуках триває. За словами міністра, працівникам ДСНС та поліцейським вдалося визволити з-під завалів, евакуювати зі зруйнованих будівель та убезпечити від вогню 29 людей. Здебільшого це відбулося саме у Прилуках.

Вигівський окремо розповів про рятувальника Павла Левченка, який разом із колегами дістав з-під завалів п’ятирічну дівчинку та її матір. Вибухова хвиля викинула їх із будинку.

«Кадри, на яких працівник ДСНС несе на руках 5-річну дівчинку, облетіли чи не всі медіа. На них – командир відділення Павло Левченко. Разом із колегами він визволив з-під завалів дитину та її маму», – зазначив глава МВС.

Наслідки удару окупантів фото: Національна поліція

За його словами, розбір зруйнованого будинку триває вже понад 14 годин. Рятувальники продовжують перевіряти завали, щоб переконатися, що під ними більше не залишилося людей.

Міністр також відзначив роботу патрульних у Кременчуці. У перші хвилини після обстрілу вони евакуювали мешканців, надавали домедичну допомогу та транспортували поранених до медиків.

Крім того, психологи Національної поліції, ДСНС та Нацгвардії допомагали людям, які постраждали від атаки. Працівники сервісних центрів МВС та ДМС також надавали консультації.

«Дякую кожному, хто в надважких умовах працює задля порятунку інших», – наголосив Вигівський.

Варто нагадати, що в Чернігівській області ракета зруйнувала весь під’їзд п’ятиповерхівки у Прилуках, а також три поверхи сусіднього під’їзду цього будинку. За її словами, поки рятувальники не можуть встановити кількість людей, які можуть знаходитися під завалами.