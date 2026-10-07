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У Прилуках внаслідок російського удару загинули три покоління однієї родини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Прилуках внаслідок російського удару загинули три покоління однієї родини
Родина, яка загинула внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Прилуках 7 жовтня
колаж: «Суспільне Чернігів»

Родина проживала на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета

Унаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Прилуках 7 жовтня загинула ціла родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернігів».

Зазначається, що загинули 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука – Ольга – вижила. Всі вони проживали на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.

Онука Ольга, яка вижила
Онука Ольга, яка вижила
фото: Instagram Вікторії Бондаренко

За словами куми загиблої Бондаренко Лариси Галич, 58-річна Вікторія вдома доглядала найменшого онука Олександра, якому було один рік і дев'ять місяців. Донька Вікторії – 37-річна Катерина – працювала у місцевому кіоску, аби прогодувати родину. 

«Чоловік Катерини давно вже працює за кордоном. Він уже їде додому», – розповіла жінка.

Зі слів Лариси Галич, про те, що з-під завалів рятувальники дістали тіла Катерини та її сина Олександра, їй сповістили близько 12:00. Старша донька Ольга вижила.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. За даними ДСНС, станом на 13:30 год. кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 14 осіб, серед них четверо дітей. 50 людей постраждали, з них 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

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Теги: смерть війна Чернігівщина

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