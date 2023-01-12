Білоруська техніка на кордоні з Україною: супутникові знімки

Джерело зазначає, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі «Зябрівка» продовжує розташовуватися база збройних сил Росії

Супутник зафіксував ЗРК «С-300/400», ЗРПК «Панцир» та іншу техніку на білоруському військовому аеродромі «Зябрівка» в Гомельській області, недалеко від кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на аналітичний центр Rochan Consulting, який опублікував фото

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Знімки аеродрому зробив супутник Airbus 7 січня 2023 року.

На свіжих фото можна помітити дивізіон із дев'яти одиниць зенітно-ракетних комплексів «С-300/400», які, як стверджують аналітики, перебувають там уже тривалий час, а також ЗРПК «Панцир», який стоїть на насипі ґрунту.

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Крім того, на фото можна побачити вантажні машини і кілька радарів, які Rochan Consulting ідентифікували як 76N6 і 64N6E.

«Беларускі Гаюн» зазначає, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі «Зябрівка» продовжує розташовуватися база збройних сил Росії.

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Нагадаємо, 11 січня з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими. Вони, ймовірно, попрямували до Луганської області.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

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Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.