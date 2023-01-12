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МЗС роз’яснило, чи просила Україна не карати Білорусь санкціями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС роз’яснило, чи просила Україна не карати Білорусь санкціями
фото ілюстративне

Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС

Повідомлення ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ніколенко нагадав, що за підтримку агресії РФ проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також вісім білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та чотири інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів).

«Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомляли, що українська влада нібито просила союзників у Євросоюзі не впроваджувати нові санкції проти Білорусі – і тому їх не було в останніх пакетах обмежувальних заходів ЄС проти РФ.

До слова, 10 січня ЄС пообіцяв нові санкції проти Білорусі та Ірану.

Теги: МЗС Білорусь росія окупанти санкції війна Україна

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