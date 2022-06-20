Білоруський суд посадив опозиціонерку за одне слово на адресу Лукашенка

Людмила Романович отримала 1,5 року за слово «узурпатор» на адресу самопроголошеного президента Білорусі

Режим Лукашенка заборонив називати самопроголошеного президента «узурпатором»

Малоритський районний суд, що у Брестській області Білорусі, засудив опозиційну діячку Людмилу Романович до 1,5 року позбавлення волі. Про це повідомляє Telegram-канал правозахисної організації «Вясна».

Причиною такого рішення суду став лист, який активістка Білоруського народного фронту направила до Слідчого комітету Білорусі. У листі Романович протестувала проти участі своєї країни у російській війні проти України.

Слідчий комітет Білорусі кваліфікував слово «узурпатор», яке було вжите у тексті на адресу Олександра Лукашенка, як порушення закону згідно із ст.. 368 Кримінального кодексу (публічна образа президента Республіки Білорусь).

Романович направила лист на початку березня, а уже 22 березня її затримали. Обвинувачення просило у судді саме таке покарання, яке й було оголошення рішення Малоритського суду.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив про необхідність посилення головної спецслужби країни, Комітету держбезпеки.

У кінці травня на засіданні уряду самопроголошений президент Білорусі заявив, що в країні можливі нові акції протесту – зокрема, через зростання цін на автомобілі.

10 червня генеральний прокурор Республіки Білорусь подав до Верховного суду країни заяву про необхідність припинення діяльності низки незалежних професійних спілок.