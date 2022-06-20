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  4. Білоруський суд посадив опозиціонерку за одне слово на адресу Лукашенка
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    Політика

    Білоруський суд посадив опозиціонерку за одне слово на адресу Лукашенка

    Людмила Романович отримала 1,5 року за слово&nbsp;&nbsp;&laquo;узурпатор&raquo; на адресу самопроголошеного президента Білорусі - Білоруський суд посадив опозиціонерку за одне слово на адресу Лукашенка
    Людмила Романович отримала 1,5 року за слово  «узурпатор» на адресу самопроголошеного президента Білорусі
    фото: «Вясна»

    Режим Лукашенка заборонив називати самопроголошеного президента «узурпатором»

    Малоритський районний суд, що у Брестській області Білорусі, засудив опозиційну діячку Людмилу Романович до 1,5 року позбавлення волі. Про це повідомляє Telegram-канал правозахисної організації «Вясна».

    Причиною такого рішення суду став лист, який активістка Білоруського народного фронту направила до Слідчого комітету Білорусі. У листі Романович протестувала проти участі своєї країни у російській війні проти України.

    Слідчий комітет Білорусі кваліфікував слово «узурпатор», яке було вжите у тексті на адресу Олександра Лукашенка, як порушення закону згідно із ст.. 368 Кримінального кодексу (публічна образа президента Республіки Білорусь).

    Романович направила лист на початку березня, а уже 22 березня її затримали. Обвинувачення просило у судді саме таке покарання, яке й було оголошення рішення Малоритського суду.

    Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив про необхідність посилення головної спецслужби країни, Комітету держбезпеки.

    У кінці травня на засіданні уряду самопроголошений президент Білорусі заявив, що в країні можливі нові акції протесту – зокрема, через зростання цін на автомобілі.

    10 червня генеральний прокурор Республіки Білорусь подав до Верховного суду країни заяву про необхідність припинення діяльності низки незалежних професійних спілок.

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    Теги: Білорусь суд Олександр Лукашенко опозиція
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    Білоруський суд посадив опозиціонерку за одне слово на адресу Лукашенка