Міноборони повідомило, у скількох населених пунктах Білорусі присутні війська РФ

Мотузяник: «Можливий напад України на територію Білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію Росії»

Російські війська розмістили свою техніку в десяти населених пунктах Білорусі. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії Росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які також розгорнуті на території білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території», – заявив Мотузяник.

Крім того, речник відзначив, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються «прикривати» ділянку білорусько-українського кордону. Це виключно демонстраційні дії, оскільки з боку України ніякої загрози для Білорусі бути не може.

«Можливий напад України на територію білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію Росії», – заявив Мотузяник.

Водночас він нагадав, що Білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тис.

До слова, генеральний прокурор Республіки Білорусь подав до Верховного суду країни заяву про необхідність припинення діяльності низки незалежних професійних спілок.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав створити «народне ополчення» у кожному населеному пункті.