У Білорусі військкомати розсилають повістки на «навчання з мобілізації»

Анонсовані «навчання» триватимуть до 8 липня

У Гомельській області Білорусі з 22 червня по 1 липня відбуваються планові навчання з військовими комісаріатами. Про це повідомив військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов, пише «Белта».

Начебто йдеться про планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями Збройних Сил, що дислокуються на території регіону, з метою підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних. Збори акумулюють усі райони області.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов в ефірі у російського правозахисника Марка Фейгіна розповів, що у Білорусі почалися «навчання з мобілізації», військкомати розсилають повістки військовозобов'язаним.

За словами Жданова, «навчання» триватимуть до 8 липня. При цьому Білорусь закрила для всіх свій повітряний простір, хоча в цю країну і так ніхто, крім російських окупантів, не літає.

«У Білорусі почалися навчання з військкоматами, і там військкомати розіслали повістки. Вони будуть проводити навчання з мобілізації військовозобов'язаних», – сказав експерт.

Він додав, що мобілізованих білорусів повинні зібрати у військкоматах, починаючи з 17-18 червня.

Нагадаємо, учора стало відомо, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Днями у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат. Раніше повідомлялося, що Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.

Згодом військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Також Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

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