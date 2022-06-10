Нові репресії в Білорусі. Лукашенко забороняє профспілки

Речниця Генпрокуратури Білорусі розповіла, який привід вигадав режим Лукашенка для закриття незалежних профспілок

Білоруська влада заявляє про порушення незалежними профспілками Конституції країни

Генеральний прокурор Республіки Білорусь подав до Верховного суду країни заяву про необхідність припинення діяльності низки незалежних професійних спілок. Про це заявила речниця Генпрокуратури Білорусі.

Йдеться про Вільну профспілку Білоруську, Вільну профспілку металістів, Білоруську незалежну профспілку гірників, хіміків, нафтопереробників, енергетиків, транспортників, будівельників та інших працівників, Білоруську профспілку працівників радіоелектронної промисловості, а також Асоціацію профспілок «Білоруський конгрес демократичних профспілок».

Режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у своїх звинуваченнях на адресу непідконтрольних громадських організацій спирається на статтю 5 Конституції Білорусі, яка забороняє діяльність об’єднань, «які мають на меті примусову зміну конституційного ладу або розпалювання війни, соціальної, національної, релігійної та расової ворожнечі».

Речниця білоруської Генпрокуратури заявила, що, за інформацією цієї силової структури, «діяльність деяких профспілок з 2020 року (коли у Білорусі пройшли президентські вибори, результати яких не визнав увесь цивілізований світ, зокрема, і Україна – ред.) «набула політизованого характеру».

Незалежні профспілки звинувачуються у тому, що вони начебто вели «деструктивну діяльність», брали участь у «несанкціонованих масових заходах» та поширювали інформацію «екстремістського змісту».

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав створити «народне ополчення» у кожному населеному пункті.