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    Політика

    Злякався бунту? Лукашенко хоче посилити свою головну спецслужбу

    Лукашенко хоче посилити головний оплот свого режиму, Комітет державної безпеки - Злякався бунту? Лукашенко хоче посилити свою головну спецслужбу
    Лукашенко хоче посилити головний оплот свого режиму, Комітет державної безпеки
    фото: скріншот

    Самопроголошений президент Білорусі планує додати КДБ повноважень через «гібридну війну»

    Олександр Лукашенко хоче надати додаткові повноваження Комітету державної безпеки Білорусі. Про це білоруський диктатор заявив на зустрічі із керівництвом цієї спецслужби.

    За словами Лукашенка, в світі триває «гібридна війна», тому спецслужби набувають усе більшої ваги.

    Зокрема, білоруський диктатор згадав події 2020 року в країні, коли він лише за допомогою силовиків зміг побороти численні акції протесту та оголосити себе президентом після виборів, результати яких не визнав цивілізований світ.

    Тож Олександр Лукашенко заявив, що КДБ потрібно передати додаткові функції чи посилити уже існуючі: «Я маю на увазі розвідку, контррозвідку, захист конституційного ладу».

    Нагадаємо, в середині травня британська розвідка запевнила, що Білорусь не стала брати прямої участі у війні в Україні через те, що Лукашенко боїться бунту серед армійських офіцерів.

    А у кінці травня на засіданні уряду самопроголошений президент Білорусі заявив, що в країні можливі нові акції протесту – зокрема, через зростання цін на автомобілі.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко КДБ
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    Злякався бунту? Лукашенко хоче посилити свою головну спецслужбу