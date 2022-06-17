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    Політика

    Чи наказував Путін Білорусі воювати проти України? Роз’яснення Лукашенка

    Лукашенко зібрав працівників шинного заводу, щоб розповісти, чи наказував йому Путін нападати на Україну - Чи наказував Путін Білорусі воювати проти України? Роз’яснення Лукашенка
    Лукашенко зібрав працівників шинного заводу, щоб розповісти, чи наказував йому Путін нападати на Україну
    фото: БелТа

    Білоруські війська не планують брати учать у російсько-українській війні

    Олександр Лукашенко заявив, що не планує воювати в Україні, та і Володимир Путін його про це не просив. Про це самопроголошений президент Білорусі заявив у Бобруйську, зустрічаючись із працівниками заводу «Белшина».

    «Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше», – запевнив білоруський диктатор.

    Лукашенко звинуватив у втягуванні Білорусі у війну західні країни – мовляв, ті хочуть таким чином «розібратися і з Росією, і з Білоруссю», щоб вибудувати фронт від Санкт-Петербурга до Ростова (взявши під свій контроль територію Республіки Білорусь – ред.).

    Самопроголошений президент Білорусі коротко окреслив свої плани щодо війни, яка триває в Україні: «Нам треба захистити цей шматок землі (Білорусь – ред.). Поки що, слава Богу, вдається».

    Олександр Лукашенко запевнив, що для нього головне – не влізти по вуха у російсько-українську війну, а «зробити так, щоб вона якнайшвидше закінчилася».

    Втім, білоруський диктатор заявив, що у випадку удару українських Збройних сил по Мозирському нафтопереробному заводу, «ми дамо миттєву відповідь». А до того, пояснив Лукашенко, білоруська армія не планує переходити кордон з Україною.

    Нагадаємо, що тиждень тому, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

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    Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна Україна
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    Чи наказував Путін Білорусі воювати проти України? Роз’яснення Лукашенка