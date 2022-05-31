Лукашенко в істериці: збіднілі білоруси можуть вийти на акції протесту (відео)

Протести білорусів зараз геть не на часі для Лукашенка

Білоруський диктатор побоюється, що народ не буде мовчати

Лукашенко підняв істерику під час засідання уряду Білорусі. Мінський диктатор боїться, що завищені ціни на автомобілі піднімуть бунт серед білоруського населення.

«Яка зараз ціна на легковий автомобіль Atlas в доларах? Ви не знаєте ціни на єдиний автомобіль, на який є шалений попит у нас та в Росії? Була 27 тисяч. У вас ціни вирости вдвічі!», – емоційно висловився Лукашенко.

Білоруський диктатор побоюється, що народ не буде мовчати і почне активно висловлювати свій протест, що геть не входить у плани друга Путіна.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко визнав, що після запроваджених санкцій йому та його посіпакам доведеться обходитися без продукції німецького автопрому. «Ну добре, не будемо їздити в цей час на «Мерседесах», – констатував самопроголошений очільник Білорусі.

Також повідомлялося, що росіяни планують випускати на вкрадених у Renault заводах старі радянські бренди, «Лада» і «Москвич», а у майбутньому – електроавтомобілі.