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Блінкен пригрозив російським військовим за звірства в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Блінкен пригрозив російським військовим за звірства в Україні
Блінкен пообіцяв притягнути до відповідальності воєнних злочинців з РФ
фото з відкритих джерел

Блінкен запевнив, що США домагатимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські військові, які вчиняють злочини проти людяності в Україні, будуть покарані. Про це йдеться у заяві Блінкена, яку публікує сайт Державного департаменту США.

Блінкен запевнив, що Сполучені Штати «домагатимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно».

«Представники російських військ вчиняли вбивства українських чоловіків, жінок і дітей у стилі страт; катування цивільних осіб у місцях позбавлення волі шляхом побиття, ураження електричним струмом та імітаційних страт; зґвалтування; і, разом з іншими російськими посадовцями, депортували до Росії сотні тисяч українських цивільних осіб, у тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами», – йдеться в заяві.

Наголошується, що ці дії не є випадковими чи спонтанними, натомість, на думку американських дипломатів, вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки Кремля проти цивільного населення України.

Як наголошує Блінкен у своїй заяві, США є глибоко віддані притягненню до відповідальності російських військовослужбовців та інших російських посадових осіб за їхні звірства проти народу України.

«Ці злочини не можуть бути безкарними. Усі винні мають понести відповідальність. Як показує сьогоднішня рішучість, Сполучені Штати домагатимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно», – мовиться у заяві керівника Державного департаменту.

Теги: Ентоні Блінкен населення зґвалтування військові

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