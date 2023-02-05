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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Закон про відповідальність військових. Українці мають усвідомити просту річ

glavcom.ua
Українські військові кожен день віддають всі сили заради своєї країни
фото: ЗСУ

Вирішальні Битви цієї Війни – попереду

Багато чую негативних висновків поважних людей про закон, що посилює відповідальність військовослужбовців за ті чи інші прояви непідпорядкування, дезертирства, самовільного залишення частини, інших незаконних дій тощо…

Вважаю, що поряд з недоліками в управлінні військами на рівні бригада-батальйон-рота-взвод, наявністю так званих «командирів», які, в принципі, не здатні командувати взводами, ротами, батальйонами, ми, справді, маємо величезні проблеми з дисципліною та виконанням поставлених завдань…

Дивує одне: ми всі – ті, хто на фронті або в тилу кують майбутню Перемогу – беззаперечно довіряємо Головнокомандувачу Збройних Сил Генералу Валерію Залужному… (Він довів конкретними справами свій патріотизм та військовий геній.) Так якого хріна, поважні люди починають «критикувати» Головкома і його рішення?

Вважайте, друзі!

Бо наша Війна за Незалежність та Державність Нації ще, далеко, не завершилась…

І розбрату нам, геть, не потрібно.

Генерал Залужний сказав, що треба цей чи інший закон – так і має бути!

Бо, вирішальні Битви цієї Війни – попереду…

Бог, Україна, Свобода!

Слава Нації!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: закон незалежність Україна патріотизм війна Валерій Залужний військові

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