Закон про відповідальність військових. Українці мають усвідомити просту річ

Українські військові кожен день віддають всі сили заради своєї країни

Вирішальні Битви цієї Війни – попереду

Багато чую негативних висновків поважних людей про закон, що посилює відповідальність військовослужбовців за ті чи інші прояви непідпорядкування, дезертирства, самовільного залишення частини, інших незаконних дій тощо…

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Вважаю, що поряд з недоліками в управлінні військами на рівні бригада-батальйон-рота-взвод, наявністю так званих «командирів», які, в принципі, не здатні командувати взводами, ротами, батальйонами, ми, справді, маємо величезні проблеми з дисципліною та виконанням поставлених завдань…

Дивує одне: ми всі – ті, хто на фронті або в тилу кують майбутню Перемогу – беззаперечно довіряємо Головнокомандувачу Збройних Сил Генералу Валерію Залужному… (Він довів конкретними справами свій патріотизм та військовий геній.) Так якого хріна, поважні люди починають «критикувати» Головкома і його рішення?

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Вважайте, друзі!

Бо наша Війна за Незалежність та Державність Нації ще, далеко, не завершилась…

І розбрату нам, геть, не потрібно.

Генерал Залужний сказав, що треба цей чи інший закон – так і має бути!

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Бо, вирішальні Битви цієї Війни – попереду…

Бог, Україна, Свобода!

Слава Нації!