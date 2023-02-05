Закон про відповідальність військових. Українці мають усвідомити просту річ
Вирішальні Битви цієї Війни – попереду
Багато чую негативних висновків поважних людей про закон, що посилює відповідальність військовослужбовців за ті чи інші прояви непідпорядкування, дезертирства, самовільного залишення частини, інших незаконних дій тощо…
Вважаю, що поряд з недоліками в управлінні військами на рівні бригада-батальйон-рота-взвод, наявністю так званих «командирів», які, в принципі, не здатні командувати взводами, ротами, батальйонами, ми, справді, маємо величезні проблеми з дисципліною та виконанням поставлених завдань…
Дивує одне: ми всі – ті, хто на фронті або в тилу кують майбутню Перемогу – беззаперечно довіряємо Головнокомандувачу Збройних Сил Генералу Валерію Залужному… (Він довів конкретними справами свій патріотизм та військовий геній.) Так якого хріна, поважні люди починають «критикувати» Головкома і його рішення?
Вважайте, друзі!
Бо наша Війна за Незалежність та Державність Нації ще, далеко, не завершилась…
І розбрату нам, геть, не потрібно.
Генерал Залужний сказав, що треба цей чи інший закон – так і має бути!
Бо, вирішальні Битви цієї Війни – попереду…
Бог, Україна, Свобода!
Слава Нації!
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