Екскомандир «Азова» розказав, які проблеми вирішує закон про кримінальну  відповідальність військових

Військовий вважає новий закон необхідним, але за його втіленням потрібно буде слідкувати

Колишній командир полку «Азов» Максим Жорін підтримує суперечливий закон, який посилює кримінальну відповідальність військових. Про це він сказав в інтерв'ю виданню NV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я вважаю, що для армії надзвичайно важливим є питання дисципліни. Особливо зараз, під час війни. Тому такі речі необхідні. Єдине, що одне питання — це те, що написано в законі, а інше питання, як його будуть втілювати, як ним будуть користуватися. Я за дисципліну, я вважаю, що цей закон потрібен. Але треба досить чітко контролювати тих, хто буде користуватися цим законом, щоб він не використовувався проти військових там, де цього не може бути», — прокоментував Максим Жорін.

На його думку, закон буде вирішувати питання внутрішньої дисципліни та відповідальності військових. Це особливо необхідно під час активної фази війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Люди мають розуміти, що за все буде відповідальність, що ти військовий і маєш робити те, що мають робити військові, і нічого більше, поки ти військовий», — сказав український захисник.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 24 січня підписав законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військових. Згідно з законом, жорсткішими стануть покарання за невиконання бойових наказів, а також втечу з поля бою чи військової частини.

В свою чергу, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав резонансний закон. «Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – написав він.