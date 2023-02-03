Кличко дав інтерв’ю Bild у вирві від ракети та пояснив плани Путіна

Мер Києва Кличко поскаржився на дуже повільне постачання танків Україні

Мер столиці Віталій Кличко думає, що Київ залишається головною метою Москви, і просить партнерів України швидше надати винищувачі та танки. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Bild. Інтерв'ю з мером Віталієм Кличком німецькі журналісти записували прямо у вирві від ракети «Кинжал» у центрі столиці.

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«Київ був і залишається метою. Ми завжди маємо припускати, що Путін може знову напасти на нас наземними військами. Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися!», – зазначив він.

За словами Кличка, на даний момент російська армія в Києві насамперед намагається зробити так, щоб у людей не було світла і води. Кличко: «Нам вдалося збити багато ракет, головним чином завдяки німецьким системам захисту Iris T».

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Київський міський голова рішучо розкритикував постачання танків союзниками, і закликав робити це якомога швидше. «На жаль, все йде дуже повільно, ми розплачуємося життями наших громадян і нам терміново потрібна ця оборонна зброя», – зазначив очільник столиці.

Він також підтвердив Bild те, про що попереджав прем'єр-міністр Польщі 2 лютого: Путін може знову спробувати атакувати столицю сухопутними військами. А також відкинув заклики до можливих переговорів між країнами. «Путін хоче знищити наше існування, як з ним домовлятися? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну!», – відповів Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, у Києві розпочався Саміт Україна-ЄС. Напередодні до столиці прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів. Також Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії.