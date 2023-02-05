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Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ
Журналісти стверджують, що Кирило займався шпигунством, коли перебував у Женеві
колаж: LIGA.net

РПЦ відмовилася будь-яким чином коментувати таку інформацію у ЗМІ

Патріарх Російської православної церкви Кирило міг у 1970-х роках шпигувати на користь Радянського Союзу у Женеві. Там він був представником РПЦ при Всесвітній раді церков. Про це повідомляє видання SonntagsZeitung.

Як повідомляється, розсекречені архіви свідчать, що Кирил працював на КДБ та був розвідником. Він займався шпигунством, коли перебував у Женеві. Там його головним завданням було впливати на Всесвітню раду церков, в якій тоді знаходилося багато радянських агентів.

РПЦ відмовилася будь-яким чином коментувати таку інформацію у ЗМІ. При цьому в посольстві Росії у Швейцарії назвали публікацію «прикладом русофобії» та відкинули всі звинувачення на адресу патріарха Кирила.

Зазначимо, що патріарх Кирил підтримує агресивну повномасштабну війну Росії проти України, під час якої загинула велика кількість мирного населення.

Нагадаємо, патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю».

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Теги: шпигун населення батько церква росія

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