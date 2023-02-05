Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ

Журналісти стверджують, що Кирило займався шпигунством, коли перебував у Женеві

РПЦ відмовилася будь-яким чином коментувати таку інформацію у ЗМІ

Патріарх Російської православної церкви Кирило міг у 1970-х роках шпигувати на користь Радянського Союзу у Женеві. Там він був представником РПЦ при Всесвітній раді церков. Про це повідомляє видання SonntagsZeitung.

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Як повідомляється, розсекречені архіви свідчать, що Кирил працював на КДБ та був розвідником. Він займався шпигунством, коли перебував у Женеві. Там його головним завданням було впливати на Всесвітню раду церков, в якій тоді знаходилося багато радянських агентів.

РПЦ відмовилася будь-яким чином коментувати таку інформацію у ЗМІ. При цьому в посольстві Росії у Швейцарії назвали публікацію «прикладом русофобії» та відкинули всі звинувачення на адресу патріарха Кирила.

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Зазначимо, що патріарх Кирил підтримує агресивну повномасштабну війну Росії проти України, під час якої загинула велика кількість мирного населення.

Нагадаємо, патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю».