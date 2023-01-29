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Гайдай оцінив можливість нового наступу росіян на Луганщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гайдай оцінив можливість нового наступу росіян на Луганщині
Війська РФ готують наступ на Луганщині

В Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони

Новий великий наступ російських військ у Луганській області не виключається. Оскільки ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху йде вперед. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (в контексті самого населення РФ і можливості мобілізувати сили - ред.) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед», – розповів Гайдай.

При цьому він зазначив, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

«І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх», – додав Гайдай.

До слова, найбільшу проблему для українських захисників на Луганському напрямку, біля міста Кремінна, становить замінування. Зараз на цьому напрямку йдуть важкі бої, у росіян було достатньо часу, щоб все дуже сильно замінувати. 

Теги: війна військові населення Сергій Гайдай ворог наступ

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