Сполучені Штати ініціювали обговорення правил НАТО та розташування військових сил у Європі як частину переговорного процесу щодо завершення війни Росії проти України. Європейські лідери погодилися направити своїх представників на технічні консультації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Активізація дипломатичних зусиль поставила європейські країни перед складним вибором. Американські представники закликають Росію та Україну розглянути нові пропозиції щодо діяльності НАТО, військових можливостей і розміщення сил на континенті. Зокрема, Вашингтон запитував Київ, чи погодився б він передати Донбас Росії в обмін на вступ до Альянсу.

Поєднання мирних переговорів із питаннями європейської безпеки суперечить попередній позиції багатьох країн Європи. Вони наполягали, що спочатку Росія має припинити бойові дії, і лише після цього можна обговорювати переміщення військ та майбутнє НАТО. Однак під час п'ятничного саміту низка лідерів ЄС визнала, що Європі необхідно долучитися до консультацій, аби не втратити підтримку Вашингтона. Деякі політики також запропонували знову розглянути перспективу членства України в Альянсі.

Європейські держави побоюються, що без їхньої участі інші сторони можуть домовитися про поступки, які загрожуватимуть безпеці континенту. Крім того, Дональд Трамп може взагалі відмовитися від переговорного процесу, залишивши питання невирішеним. Особливе занепокоєння новий підхід США викликає у країн, розташованих поблизу Росії. Вони вважають, що запропоновані умови можуть відповідати інтересам Москви та призвести до скорочення військової присутності НАТО на їхній території.

«Східний фланг, звісно, не є предметом торгу, і жодних сфер впливу бути не може», – заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Дипломатична активність посилилася після перемоги демократів на проміжних виборах у США. Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф відновили переговори між Росією та Україною, які не проводилися з лютого через війну в Ірані. Після цього представники Вашингтона зустрілися з Володимиром Путіним. У четвер Віткофф і Кушнер мають провести переговори з українськими та європейськими представниками в Берліні. Однією з головних тем стануть гарантії безпеки для України після завершення війни.

Команда Трампа прагне продемонструвати прогрес у переговорах до січня, коли розпочне роботу нова демократична більшість у Конгресі. Після цього законодавці можуть ініціювати додаткові санкції проти Росії або домагатися збільшення допомоги Україні.

Водночас Путін, за оцінками європейських лідерів, намагається затягнути процес. На п'ятничному саміті вони зазначили, що Москва не демонструє готовності відмовитися від запланованого зимового наступу. Деякі політики також припустили, що російський лідер розраховує на вибори в Європі 2027 року, зокрема у Франції, де до влади можуть прийти ультраправі сили, які виступають проти подальшої підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, продемонстрував готовність розглядати американські пропозиції щодо безпеки. Однак Київ очікує від Вашингтона конкретних планів стосовно перспектив вступу України до НАТО та ЄС, збереження сильної української армії й фінансування відновлення країни після війни.

«Вперше я починаю чути від України, що військового рішення немає, що нам потрібно зосередитися на пошуку дипломатичного підходу. Чи матиме російська сторона таку саму готовність – ми чули з її боку суперечливі сигнали», – заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова.

Серед вимог Москви – зобов'язання НАТО не розміщувати війська на території держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, коли розпочалося його розширення на країни колишнього Східного блоку. Натомість Росія пропонує скоротити власну військову присутність у Калінінградській області, що межує з Польщею та Литвою, а також у Білорусі.

Під час саміту ЄС низка лідерів наголосила, що такий обмін неприйнятний. Водночас деякі з них допустили можливість майбутнього перегляду територіальних питань за згоди України та порушили питання про перспективи її вступу до НАТО.

Будь-які домовленості з Путіним можуть спричинити серйозні суперечки серед 27 країн Євросоюзу та інших союзників. Особливо чутливо до можливих поступок Москві ставляться балтійські держави, які безпосередньо межують із Росією.

Попри розбіжності, Європа погодилася долучитися до технічних консультацій. У п'ятницю лідери визначили групу радників із національної безпеки, які представлятимуть ЄС та п'ять великих європейських держав: Німеччину, Францію, Велику Британію, Італію та Польщу.

Раніше повідомлялося, що попри те, що цієї осені адміністрація Дональда Трампа пропонувала Москві послаблення санкцій, енергетичні угоди та прихильні заяви, Росія ескалувала напади на українські міста, здійснивши одні з найсмертоносніших атак на мирне населення за останні роки. У Білому домі стверджують, що поступки спрямовані на припинення війни, однак наразі це не спрацювало.