Таємничий підрозділ розширює кампанію далекобійних ударів по РФ – Bloomberg

Полум’я після атаки українських дронів на нафтопереробний завод у московському районі Капотня, 20 вересня

Здатність України завдавати потужних ударів по цілях углиб території РФ значно зросла порівняно з минулим роком

Україна розширює можливості далекобійних ударів по території Росії завдяки розвитку власного виробництва озброєння, ретельному плануванню операцій та розгалуженій розвідувальній мережі. Для визначення вразливих місць російських промислових об’єктів українські фахівці також використовують супутникові знімки та досвід ветеранів енергетичної галузі. Під час однієї з атак у вересні підрозділ Kairos спільно з іншими підрозділами уразив нафтопереробний завод поблизу Москви. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg.

«Нам потрібно було отримати найсвіжіші супутникові знімки – не лише об’єкта, що підлягав удару, а й архівні, щоб порівняти зміни, що відбулися з часом, і таким чином чітко визначити елементи, які нам потрібно було вразити», – сказав Рей, підполковник і командир батальйону далекобійних ударів Kairos.

Як зауважують автори матеріалу, здатність України завдавати потужних ударів по цілях углиб території Росії значно зросла навіть порівняно з минулим роком. Водночас із наближенням зими запаси засобів протиповітряної оборони скорочуються. Відносини зі США, які раніше були найбільшим союзником України, також погіршилися: останніми тижнями президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обмінювалися гострими заявами.

Під час ударів по території Росії не можна використовувати системи зв’язку Starlink компанії SpaceX, оскільки цей сервіс вимкнений у країні. Це ускладнює керування безпілотниками на великих відстанях. Водночас удари по цілях на тимчасово окупованих територіях України успішніші, ніж далекобійні атаки по території Росії, а оператори отримують відео з дронів майже до моменту влучання в ціль.

Рей згадує, що ввечері, коли Starlink обмежив швидкість з’єднання, дрони підрозділу Kairos над окупованими територіями України «просто почали падати з неба».

Як зазначають у Bloomberg, Україна проводить масштабну кампанію ударів по Росії за допомогою дронів і крилатих ракет, яка, ймовірно, є найбільшою в історії. Міністерство оборони РФ регулярно заявляє, що щоночі в російському повітряному просторі перебувають сотні українських засобів ураження. Росія досі має перевагу в балістичних ракетах, якими атакує українські міста. Однак завдяки майже безперервним ударам по російській території Україна значною мірою скоротила розрив із РФ за кількістю засобів ураження, які застосовує під час атак.

Підрозділ Kairos також здійснює численні атаки безпілотниками в межах міжнародно визнаного кордону України з Росією. Такі операції стали можливими після того, як на початку цього року Міністерство оборони України домовилося зі SpaceX про створення своєрідного «білого списку». Він заблокував росіянам доступ до терміналів Starlink і дозволив українським операторам керувати дронами над тимчасово окупованими територіями України.

За словами Рея, його підрозділ першим спланував і провів кампанію ударів по танкерах в Азовському морі. Протягом місяця українські військові уразили 60 суден.

Підрозділ Kairos досяг таких результатів, що його реорганізували з батальйону в 7-й окремий центр Сил безпілотних систем. Це більше військове формування, у якому служать сотні військових і яке може координувати роботу інших підрозділів.

Розширення Kairos відбувається на тлі різкого збільшення кількості ударів по російських нафтопереробних заводах, газових терміналах, танкерах у Чорному морі та військових об’єктах. За словами Рея, під час літньої операції з ізоляції Криму Сили безпілотних систем загалом зафіксували сім тисяч ударів дронами на цьому напрямку.

Рей зазначає, що за умови збільшення фінансування та ресурсів Kairos міг би зробити ще більше.

«Особливо в Криму, на всьому морському просторі, ми можемо працювати в сім разів більше», – додав він.

Так само реорганізували 14-й окремий полк, який стояв біля витоків українських далекобійних ударів. Тепер він є 1-м окремим центром.

Наслідки українських ударів відчутні й у російській економіці: споживачі стикаються з дефіцитом товарів і зростанням цін, великим компаніям дедалі важче підтримувати виробництво, а виведення з ладу центрів обробки даних ускладнює роботу інтернет-сервісів і торгівлі.

Попри це, Рею та його аналітикам часто доводиться переглядати дописи в соціальних мережах і перевіряти дані розвідки, отримані безпосередньо на місцях, щоб оцінити результати ударів.

«Від моменту запуску і аж до моменту удару ми чекаємо на результати з різних джерел – каналів у Telegram від тих російських жителів, які настільки необережні, що знімають це на відео, а також від людей на місці подій, результатів хакерських атак та кіберрозвідки. Усе це ми використовуємо не лише для підготовки місії, а й для оцінки наших результатів», – розповів Рей.

Нагадаємо, 24 жовтня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Тольяттікаучук».

Як відомо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.