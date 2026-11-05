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Мерц пояснив, чому перемога демократів у США нічого не змінила для Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Мерц пояснив, чому перемога демократів у США нічого не змінила для Трампа
Канцлер Німеччини Мерц розповів, чого очікував від Трампа після перемоги демократів
фото: dpa

Німецький канцлер висловив сумніви в здатності нової більшості Конгресу вплинути на політику Білого дому

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США навряд чи змусить президента Дональда Трампа змінити свій підхід до управління країною. На його думку, американський лідер і надалі використовуватиме виконавчі укази для ухвалення рішень без попередніх консультацій із законодавцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Під час економічного форуму лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мерц прокоментував результати американських проміжних виборів, за підсумками яких демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу.

Німецький канцлер висловив скептицизм стосовно припущень, що новий розподіл політичних сил у Вашингтоні суттєво обмежить можливості Трампа протягом останніх двох років його президентського терміну.

«Протягом останніх двох років Трамп переважно керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому тепер щось має змінитися?» – заявив Мерц.

За словами канцлера, він не відчуває особливого захоплення через перемогу демократів. Мерц переконаний, що американський президент збереже значну свободу дій, насамперед у питаннях зовнішньої політики.

Водночас очільник німецького уряду визнав, що результати виборів вплинуть на окремі напрями роботи американської адміністрації. Передусім ідеться про державні фінанси та військову сферу. «Що зміниться, так це бюджетне планування – і, звісно, планування щодо збройних сил також», – продовжив Мерц.

Нагадаємо, раніше Білий дім опублікував у соцмережі X фотографію Дональда Трампа з написом «Трамп досі ваш президент». Допис з'явився 4 листопада після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США. На знімку американський президент стоїть в Овальному кабінеті, спершись руками на стіл

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Теги: США Фрідріх Мерц росія вибори у США

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