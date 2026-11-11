Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Данії та лідерами 12 партій

Володимир Зеленський під час зустрічі зі спікером Фолькетингу Генріком Франдсеном та лідерами політичних партій Данії

Президент України подякував данським політикам за одностайну підтримку нового оборонного пакета на €645 млн та наголосив на важливості єдності навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Фолькетингу Данії Генріком Франдсеном та лідерами всіх 12 політичних партій країни. Глава держави подякував представникам парламенту за підтримку України та рішення щодо військової допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президент відзначив одностайність данських політичних сил у питанні підтримки України. Зокрема, напередодні парламент Данії схвалив 32-й пакет оборонної допомоги на €645 млн.

«Вчора Данія виділила вже 32-й пакет оборонної допомоги Україні на 645 мільйонів євро. Парламент проголосував за рішення одностайно, і це приклад того, якою сильною є єдність довкола України всередині Данії», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що підтримка України об'єднує представників різних політичних сил Данії. За словами глави держави, кожне рішення партнерів щодо військової допомоги зміцнює оборонні можливості України та сприяє наближенню миру.

Окремо Зеленський подякував спікеру Фолькетингу Генріку Франдсену та лідерам парламентських партій за послідовну підтримку української держави.

Під час перебування в данському парламенті президент також звернувся до депутатів із трибуни Фолькетингу. За словами Зеленського, він став першим іноземним лідером, якому надали таку можливість.

«Для мене велика честь бути першим іноземним лідером, який отримав таку можливість – говорити з трибуни Фолькетингу. Це визнання сміливості всього Українського народу і передусім – наших воїнів, які захищають свій дім і всю Європу», – наголосив президент.

Глава держави подякував Данії за політичну та військову підтримку України, а також за рішення, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про новий пакет оборонної допомоги Данії на €645 млн. Кошти передбачені насамперед для закупівлі ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для винищувачів F-16 та підтримки ініціативи PURL.

Також «Главком» писав про зустріч Володимира Зеленського з королем Данії Фредеріком X. Президент розповів монарху про наслідки російських атак на критичну інфраструктуру України. Сторони обговорили безпекову співпрацю та підтримку українців.