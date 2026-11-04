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Стефанішина назвала вимоги до майбутнього посла України в США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стефанішина назвала вимоги до майбутнього посла України в США
Стефанішина розкрила, чому Зеленський досі шукає нового посла у США
фото: Olga Stefanishyna/ Facebook

Колишня очільниця української дипломатичної місії у Вашингтоні пояснила, якими якостями повинен володіти її наступник

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що майбутній український посол у Вашингтоні повинен мати доступ до американської адміністрації, бездоганно володіти англійською мовою та користуватися повагою серед політичних кіл Сполучених Штатів. Водночас дипломат застерегла від призначення людини з надмірними політичними амбіціями. Про це Стефанішина розповіла в інтерв'ю «Главкому».

За словами колишньої посолки, питання призначення нового керівника української дипломатичної місії у Вашингтоні має не лише зовнішньополітичний, а й внутрішньополітичний вимір. Президент Володимир Зеленський змушений враховувати, як суспільство та експертне середовище сприймуть потенційного кандидата.

«Думаю, є достатньо достойних кандидатів, але питання кандидатури посла України в США – це певною мірою наше внутрішньополітичне питання. Президент, обираючи цю людину, має також озиратись на те, як це буде сприйнято медійно, публічно у нас в країні. Бо у нас є купа експертів і псевдоекспертів, які це будуть обговорювати, тому президент дещо обмежений у маневрі», – пояснила Стефанішина.

На її переконання, ключовим критерієм для майбутнього посла має стати спроможність налагодити безпосередню комунікацію з представниками адміністрації Дональда Трампа.

«На мою думку, наступним послом має бути людина, яка зможе отримати доступ в американську адміністрацію. Чи має це бути публічно активна людина – вже має визначати президент», – зазначила дипломат.

Стефанішина нагадала, що під час її перебування на посаді основними пріоритетами були активна присутність України в американському медіапросторі та встановлення контактів із найближчим оточенням президента США. Водночас вона припустила, що для її наступника Зеленський може визначити інші завдання.

Окремо колишня посолка звернула увагу на наслідки тривалої відсутності керівника дипломатичної місії. За її словами, це послаблює можливості України впливати на рішення Вашингтона саме тоді, коли відносини між державами переживають складний період.

«Наскільки мені відомо, єдиної узгодженої кандидатури наразі немає. І в умовах, коли риторика зі Штатів на адресу України є важкою, а загрози – серйозними, американська сторона лише виграє від відсутності у Вашингтоні нашого посла. Елементарно нема кому вимагати зустрічей з американськими топ-посадовцями. Так, послу можуть відмовити, але ця відмова фіксується, відзначається в репортах. Рівень комунікації як публічної, так і непублічної суттєво знижується, суттєво ускладнюється доступ до осіб, які можуть вплинути на ситуацію. Поодинокі зустрічі – це не розбудова відносин, наші американські партнери мають розуміти, з ким вони будуть працювати», – наголосила вона.

Говорячи про особисті та професійні якості майбутнього посла, Стефанішина зазначила, що дипломатична робота у Вашингтоні потребує значно ширшого кола контактів, ніж лише представники Білого дому.

«Я б не встановлювала якихось обмежень. Але, думаю, дуже важливо, щоб до цієї людини не було питань стосовно політичних амбіцій чи ревнощів. Бо у нас навколо будь-кого, хто б не поїхав в Америку, одразу починають будуватися конспірологічні теорії», – пояснила колишня посолка.

Вона також наголосила, що майбутній дипломат повинен мати належну репутацію та бути готовим до щоденної роботи з різними представниками американського політичного середовища.

«Майбутній посол має бути стійким до зіркової хвороби, він повинен бездоганно спілкуватися англійською, його мають поважати. Вашингтон – це не тільки Білий дім і Овальний кабінет, ти маєш працювати щодня з дуже великою кількістю різних людей. Відповідно, це має бути людина, яка вже має певну позитивну історію або здобутки, і не обов’язково на дипломатичній ниві», – сказала Стефанішина.

Під час інтерв'ю вона також прокоментувала можливість призначення колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка послом України у США. Дипломат позитивно оцінила його професійні та особисті якості.

«Арсеній Петрович імпонував мені і тоді, коли був прем'єром, імпонує і зараз. Мені здається, він – дуже мудра людина і вже не буде розмінюватись на якісь там рейтинги чи щось подібне. Він хоче ще послужити країні та врятувати її. Тому якщо його кандидатура справді розглядається, це було б добре», – заявила вона.

Водночас 27 жовтня Володимир Зеленський у коментарі «Главкому» не підтвердив інформацію про розгляд кандидатури Яценюка на посаду посла України у Вашингтоні.

Стефанішина також допустила можливість використання моделі, за якої майбутній керівник дипломатичної місії спочатку обійматиме посаду спеціального уповноваженого з питань співробітництва зі США. Подібний механізм застосовували під час її власного призначення.

За словами колишньої посолки, така посада могла б допомогти координувати діяльність українських державних установ, дипломатів, парламенту та представників недержавного сектору, які працюють над розвитком відносин зі Сполученими Штатами.

Вона підкреслила, що Україна вже має значні дипломатичні та політичні ресурси для роботи з Вашингтоном, однак потребує ефективнішого управління ними.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США на початку серпня 2026 року через особисті обставини. Відтоді українська дипломатична місія у Вашингтоні залишається без керівника. Серед можливих кандидатів на посаду називали Дмитра Кулебу, Рустема Умєрова, Юлію Свириденко, Павла Палісу та Арсенія Яценюка. Водночас президент Володимир Зеленський 27 жовтня не підтвердив інформацію про можливе призначення Яценюка.

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Теги: Ольга Стефанішина посол США

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