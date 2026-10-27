Зруйновані колії та величезна вирва: нове фото з пошкодженого росіянами Південного мосту

Вирва на Південному мосту після ворожої атаки 27 жовтня 2026 року

Через перекриття пошкодженого мосту для транспорту люди змушені переходити його пішки

У мережі з'явилося фото величезної вирви, яка утворилася на Південному мосту в Києві внаслідок ворожого масованого ракетного обстрілу столиці 27 лютого. Про це повідомляє «Главком».

«Величезна вирва на Південному мосту в Києві, колії сильно пошкоджені. Зрозуміти, чи відновлять найближчим часом рух Південним мостом на правий берег Києва, поки складно», – написала журналістка Юлія Бойко, яка опублікувала фото.

На Південному мосту вже йде демонтаж погнутих внаслідок удару колій фото: Big Kyiv

Раніше мер столиці Віталій Кличко приїжджав на міст і підтвердив, що його пошкоджено.

Мер Києва приїхав на Південний міст після ворожої атаки фото: Віталій Кличко/Telegram

Кличко повідомив, що за ніч рух метро після російської атаки відновили, однак Південний міст зазнав значних пошкоджень.

«На зеленій лінії метрополітену пошкодило рейки та кабелі. Ремонтні бригади працювали всю ніч і встигли запустити поїзди до початку роботи метро», – повідомив мер столиці.

Також, за словами Кличка, на Південному мосту пошкоджені конструкції та лінія метрополітену. Обстеження тривають, терміни ремонту планують уточнити до кінця доби. Для сполучення між берегами додали автобуси.

Як зазначає «РБК-Україна», через перекриття мосту для транспорту люди змушені переходити його пішки.

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На фото відреагував колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, ворог відновив удари по мостах Києва переважно задля психологічного тиску, оскільки максимум, на який здатні подібні дії – це вирва, подібна до тієї, що утворилася на Південному мосту.

«Ракетами зруйнувати міст неможливо. Тимчасово порушити логістику – ось це головна мета росіян», – наголосив він.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що експерти наразі оцінюють стан дорожнього полотна. Остаточних висновків щодо термінів відновлення руху поки немає. Після оцінки фахівців ухвалять рішення про повне або часткове відновлення руху мостом, а також про можливість запуску метро в напрямку лівого берега. Наразі зелена гілка метро курсує лише між станціями «Сирець» і «Видубичі».

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.