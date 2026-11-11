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Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Чарлі Вікерз знову зіграє темного володаря Саурона
фото: Іnstagram.com/theringsofpower

Зірка серіалу «Дивні дива» Джеймі Кемпбелл Бовер повернеться до ролі Ґаладріеля

Сьогодні, 11 листопада, виходить третій сезон фентезі-серіалу «Володар перснів: Персні влади». У продовженні розкриється доля Середзем'я, яке опиниться на порозі масштабної війни. Більше подробиць про цей серіал читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем'єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Синопсис серіалу «Володар перснів: Персні влади»

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 1
фото: Іnstagram.com/theringsofpower
  • Дата виходу: 11 листопада 2026 року
  • Платформа: Prime Video
  • Жанр: фентезі, пригодницька драма
  • У ролях: Морфідд Кларк, Чарлі Вікерз, Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Деніел Вейман, Ісмаель Крус Кордова, Овейн Артур

Серіал «Володар перснів: Персні влади» розповідає про події Другої епохи Середзем'я, що відбуваються за тисячі років до історії кінотрилогії Пітера Джексона. В основі сюжету зародження магічних Перснів влади, повернення темного володаря Саурона та боротьба ельфів, гномів і людей із силами зла.

Однією з головних героїнь є ельфійська воїтелька Ґаладріель, яку грає Морфідд Кларк. Вона намагається викрити плани Саурона та зупинити його піднесення, але опиняється у вирі його хитрощів. Його дії також стають загрозою для всього Середземʼя. Роль Саурона виконує Чарлі Вікерз.

Володар перснів: Персні влади. Офіційний трейлер

Що відбувалося у попередніх сезонах «Перснів влади»

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 2
фото: Іnstagram.com/theringsofpower

У фіналі другого сезону відбулася велика битва за ельфійське місто Ереґіон. Саурон обманом переконав майстра Келебрімбора викувати Персні влади для людей, якими зрештою заволодів. Тоді ж Келебрімбор загинув, а ельфи залишили Ереґіон.

Тим часом загроза виникла й у підземному царстві гномів Кхазад-дум. Там пробудився Балроґ, стародавнє чудовисько, поява якого поставила під небезпеку всіх мешканців підземелля. Важливе відкриття відбулося і в історії загадкового Мандрівника. У заключних сценах другого сезону він розкрив свою справжню особистість.

Сюжет третього сезону серіалу

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 3
фото: Іnstagram.com/theringsofpower

Події третього сезону відбуватимуться через п'ять років після падіння Ереґіону. Середзем'я наближатиметься до масштабної війни, а армії Саурона продовжать захоплювати нові території. Останніми осередками спротиву залишаться ельфійські королівства Ліндон і Рівенделл, а також підземне царство гномів Кхазад-дум.

Келеборн, возʼєднається зі своїм чоловіком Ґаладріель, який вважався загиблим
Келеборн, возʼєднається зі своїм чоловіком Ґаладріель, який вважався загиблим
фото: Іnstagram.com/theringsofpower

Саурон завершить будівництво своєї головної фортеці Барад-дур. Саме там він плануватиме викувати найнебезпечніший артефакт в історії Середзем'я – Єдиний Перстень, який може підкорити інші Персні влади.

Зірка серіалу «Дивні дива» Джеймі Кемпбелл Бовер повернеться до ролі Ґаладріеля
Зірка серіалу «Дивні дива» Джеймі Кемпбелл Бовер повернеться до ролі Ґаладріеля
фото: Іnstagram.com/theringsofpower

У третьому сезоні також неочікувано повернеться чоловік Ґаладріель – Келеборн, який вважався загиблим. Героя зіграє британський актор Джеймі Кемпбелл Бовер. Він відомий за роллю Векни в серіалі «Дивні дива», а також у «Сутінках».

Творці серіалу та дата премʼєри третього сезону

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 4
фото: Іnstagram.com/theringsofpower

Над створенням «Володаря перснів: Персні влади» працювали Джей Ді Пейн і Патрік Маккей та Шарлотта Брендстрьом, яка знімала епізоди попередніх частин. Також над новими серіями працювали Санаа Хамрі та Стефан Шварц.

Перший сезон серіалу стартував у 2022 році, другий вийшов на екрани у 2024 році. Всього проєкт загалом зібрав понад 185 млн глядачів у світі. Третій сезон складатиметься з восьми серій, перші чотири вийдуть одночасно 11 листопада. Наступні два епізоди очікуються 18 листопада, а фінальні дві серії 25 листопада.

Головні актори серіалу «Володар перснів: Персні влади»

Морфідд Кларк

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 5
фото: vogue.com

Британська акторка Морфідд Кларк виконує роль ельфійської воїтельки Ґаладріель, яка протистоїть Саурону. Кларк також відома за фільмами «Свята Мод» і «Дракула».

Чарлі Вікерз

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 6
фото: Prime Video

Австралійський актор Чарлі Вікерз грає темного володаря Саурона. Також актор знімався в історичному серіалі «Медічі».

Роберт Арамайо

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 7
фото: esquire.com

Британський актор Роберт Арамайо втілює ельфа Елронда. Відомий за роллю молодого Еддарда Старка в серіалі «Гра престолів».

Маркелла Кавена

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 8
фото: Prime Video

Австралійська акторка Маркелла Кавена грає представницю народу гобітів Норі Брендіфут. Серед інших робіт акторки серіал «Пікнік біля Висячої скелі».

Деніел Вейман

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 9
фото: Prime Video

Британський актор Деніел Вейман виконує роль загадкового Мандрівника – Ґандальфа. Вейман також знімався в серіалах «Вбивство на пляжі» та «Вовчий зал».

Ісмаель Крус Кордова

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 10
фото: Prime Video

Пуерториканський актор Ісмаель Крус Кордова грає ельфа-воїна Арондіра. Відомий за ролями в серіалах «Рей Донован» і «Берлінська резидентура».

Овейн Артур

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я фото 11
фото: аbc.net

Валлійський актор Овейн Артур грає принца гномів із Кхазад-думу Дуріна IV. Більш відомий за роботами в театрі та телебаченні.

Нагадаємо, у жовтні вийшов новий серіал «Завдання Віжена», який стане останнім у трилогії кіновсесвіту Marvel. Прем’єра серіалу «Завдання Віжена» продовжить історію одного з персонажів кіновсесвіту Marvel – Віжена, якого зіграє актор Пол Беттані. Цей серіал стане завершальною частиною трилогії, до якої також увійшли стрічки «ВандаВіжен» та «Це все Аґата».

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Теги: США кіно серіал

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