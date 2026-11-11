Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я

Зірка серіалу «Дивні дива» Джеймі Кемпбелл Бовер повернеться до ролі Ґаладріеля

Сьогодні, 11 листопада, виходить третій сезон фентезі-серіалу «Володар перснів: Персні влади». У продовженні розкриється доля Середзем'я, яке опиниться на порозі масштабної війни. Більше подробиць про цей серіал читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем'єри листопада 2026 року.

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Синопсис серіалу «Володар перснів: Персні влади»

Дата виходу : 11 листопада 2026 року

: 11 листопада 2026 року Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: фентезі, пригодницька драма

фентезі, пригодницька драма У ролях: Морфідд Кларк, Чарлі Вікерз, Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Деніел Вейман, Ісмаель Крус Кордова, Овейн Артур

Серіал «Володар перснів: Персні влади» розповідає про події Другої епохи Середзем'я, що відбуваються за тисячі років до історії кінотрилогії Пітера Джексона. В основі сюжету зародження магічних Перснів влади, повернення темного володаря Саурона та боротьба ельфів, гномів і людей із силами зла.

Однією з головних героїнь є ельфійська воїтелька Ґаладріель, яку грає Морфідд Кларк. Вона намагається викрити плани Саурона та зупинити його піднесення, але опиняється у вирі його хитрощів. Його дії також стають загрозою для всього Середземʼя. Роль Саурона виконує Чарлі Вікерз.

Володар перснів: Персні влади. Офіційний трейлер

Що відбувалося у попередніх сезонах «Перснів влади»

У фіналі другого сезону відбулася велика битва за ельфійське місто Ереґіон. Саурон обманом переконав майстра Келебрімбора викувати Персні влади для людей, якими зрештою заволодів. Тоді ж Келебрімбор загинув, а ельфи залишили Ереґіон.

Тим часом загроза виникла й у підземному царстві гномів Кхазад-дум. Там пробудився Балроґ, стародавнє чудовисько, поява якого поставила під небезпеку всіх мешканців підземелля. Важливе відкриття відбулося і в історії загадкового Мандрівника. У заключних сценах другого сезону він розкрив свою справжню особистість.

Сюжет третього сезону серіалу

Події третього сезону відбуватимуться через п'ять років після падіння Ереґіону. Середзем'я наближатиметься до масштабної війни, а армії Саурона продовжать захоплювати нові території. Останніми осередками спротиву залишаться ельфійські королівства Ліндон і Рівенделл, а також підземне царство гномів Кхазад-дум.

Келеборн, возʼєднається зі своїм чоловіком Ґаладріель, який вважався загиблим фото: Іnstagram.com/theringsofpower

Саурон завершить будівництво своєї головної фортеці Барад-дур. Саме там він плануватиме викувати найнебезпечніший артефакт в історії Середзем'я – Єдиний Перстень, який може підкорити інші Персні влади.

Зірка серіалу «Дивні дива» Джеймі Кемпбелл Бовер повернеться до ролі Ґаладріеля фото: Іnstagram.com/theringsofpower

У третьому сезоні також неочікувано повернеться чоловік Ґаладріель – Келеборн, який вважався загиблим. Героя зіграє британський актор Джеймі Кемпбелл Бовер. Він відомий за роллю Векни в серіалі «Дивні дива», а також у «Сутінках».

Творці серіалу та дата премʼєри третього сезону

Над створенням «Володаря перснів: Персні влади» працювали Джей Ді Пейн і Патрік Маккей та Шарлотта Брендстрьом, яка знімала епізоди попередніх частин. Також над новими серіями працювали Санаа Хамрі та Стефан Шварц.

Перший сезон серіалу стартував у 2022 році, другий вийшов на екрани у 2024 році. Всього проєкт загалом зібрав понад 185 млн глядачів у світі. Третій сезон складатиметься з восьми серій, перші чотири вийдуть одночасно 11 листопада. Наступні два епізоди очікуються 18 листопада, а фінальні дві серії 25 листопада.

Головні актори серіалу «Володар перснів: Персні влади»

Морфідд Кларк

Британська акторка Морфідд Кларк виконує роль ельфійської воїтельки Ґаладріель, яка протистоїть Саурону. Кларк також відома за фільмами «Свята Мод» і «Дракула».

Чарлі Вікерз

фото: Prime Video

Австралійський актор Чарлі Вікерз грає темного володаря Саурона. Також актор знімався в історичному серіалі «Медічі».

Роберт Арамайо

Британський актор Роберт Арамайо втілює ельфа Елронда. Відомий за роллю молодого Еддарда Старка в серіалі «Гра престолів».

Маркелла Кавена

фото: Prime Video

Австралійська акторка Маркелла Кавена грає представницю народу гобітів Норі Брендіфут. Серед інших робіт акторки серіал «Пікнік біля Висячої скелі».

Деніел Вейман

фото: Prime Video

Британський актор Деніел Вейман виконує роль загадкового Мандрівника – Ґандальфа. Вейман також знімався в серіалах «Вбивство на пляжі» та «Вовчий зал».

Ісмаель Крус Кордова

фото: Prime Video

Пуерториканський актор Ісмаель Крус Кордова грає ельфа-воїна Арондіра. Відомий за ролями в серіалах «Рей Донован» і «Берлінська резидентура».

Овейн Артур

Валлійський актор Овейн Артур грає принца гномів із Кхазад-думу Дуріна IV. Більш відомий за роботами в театрі та телебаченні.

Нагадаємо, у жовтні вийшов новий серіал «Завдання Віжена», який стане останнім у трилогії кіновсесвіту Marvel. Прем’єра серіалу «Завдання Віжена» продовжить історію одного з персонажів кіновсесвіту Marvel – Віжена, якого зіграє актор Пол Беттані. Цей серіал стане завершальною частиною трилогії, до якої також увійшли стрічки «ВандаВіжен» та «Це все Аґата».