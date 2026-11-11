Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я
Зірка серіалу «Дивні дива» Джеймі Кемпбелл Бовер повернеться до ролі Ґаладріеля
Сьогодні, 11 листопада, виходить третій сезон фентезі-серіалу «Володар перснів: Персні влади». У продовженні розкриється доля Середзем'я, яке опиниться на порозі масштабної війни. Більше подробиць про цей серіал читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем'єри листопада 2026 року.
Інтерактивний зміст
- Синопсис серіалу «Володар перснів: Персні влади»
- Що відбувалося у попередніх сезонах «Перснів влади»
- Сюжет третього сезону серіалу
- Творці серіалу та дата премʼєри третього сезону
- Головні актори серіалу «Володар перснів: Персні влади»
Синопсис серіалу «Володар перснів: Персні влади»
- Дата виходу: 11 листопада 2026 року
- Платформа: Prime Video
- Жанр: фентезі, пригодницька драма
- У ролях: Морфідд Кларк, Чарлі Вікерз, Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Деніел Вейман, Ісмаель Крус Кордова, Овейн Артур
Серіал «Володар перснів: Персні влади» розповідає про події Другої епохи Середзем'я, що відбуваються за тисячі років до історії кінотрилогії Пітера Джексона. В основі сюжету зародження магічних Перснів влади, повернення темного володаря Саурона та боротьба ельфів, гномів і людей із силами зла.
Однією з головних героїнь є ельфійська воїтелька Ґаладріель, яку грає Морфідд Кларк. Вона намагається викрити плани Саурона та зупинити його піднесення, але опиняється у вирі його хитрощів. Його дії також стають загрозою для всього Середземʼя. Роль Саурона виконує Чарлі Вікерз.
Що відбувалося у попередніх сезонах «Перснів влади»
У фіналі другого сезону відбулася велика битва за ельфійське місто Ереґіон. Саурон обманом переконав майстра Келебрімбора викувати Персні влади для людей, якими зрештою заволодів. Тоді ж Келебрімбор загинув, а ельфи залишили Ереґіон.
Тим часом загроза виникла й у підземному царстві гномів Кхазад-дум. Там пробудився Балроґ, стародавнє чудовисько, поява якого поставила під небезпеку всіх мешканців підземелля. Важливе відкриття відбулося і в історії загадкового Мандрівника. У заключних сценах другого сезону він розкрив свою справжню особистість.
Сюжет третього сезону серіалу
Події третього сезону відбуватимуться через п'ять років після падіння Ереґіону. Середзем'я наближатиметься до масштабної війни, а армії Саурона продовжать захоплювати нові території. Останніми осередками спротиву залишаться ельфійські королівства Ліндон і Рівенделл, а також підземне царство гномів Кхазад-дум.
Саурон завершить будівництво своєї головної фортеці Барад-дур. Саме там він плануватиме викувати найнебезпечніший артефакт в історії Середзем'я – Єдиний Перстень, який може підкорити інші Персні влади.
У третьому сезоні також неочікувано повернеться чоловік Ґаладріель – Келеборн, який вважався загиблим. Героя зіграє британський актор Джеймі Кемпбелл Бовер. Він відомий за роллю Векни в серіалі «Дивні дива», а також у «Сутінках».
Творці серіалу та дата премʼєри третього сезону
Над створенням «Володаря перснів: Персні влади» працювали Джей Ді Пейн і Патрік Маккей та Шарлотта Брендстрьом, яка знімала епізоди попередніх частин. Також над новими серіями працювали Санаа Хамрі та Стефан Шварц.
Перший сезон серіалу стартував у 2022 році, другий вийшов на екрани у 2024 році. Всього проєкт загалом зібрав понад 185 млн глядачів у світі. Третій сезон складатиметься з восьми серій, перші чотири вийдуть одночасно 11 листопада. Наступні два епізоди очікуються 18 листопада, а фінальні дві серії 25 листопада.
Головні актори серіалу «Володар перснів: Персні влади»
Морфідд Кларк
Британська акторка Морфідд Кларк виконує роль ельфійської воїтельки Ґаладріель, яка протистоїть Саурону. Кларк також відома за фільмами «Свята Мод» і «Дракула».
Чарлі Вікерз
Австралійський актор Чарлі Вікерз грає темного володаря Саурона. Також актор знімався в історичному серіалі «Медічі».
Роберт Арамайо
Британський актор Роберт Арамайо втілює ельфа Елронда. Відомий за роллю молодого Еддарда Старка в серіалі «Гра престолів».
Маркелла Кавена
Австралійська акторка Маркелла Кавена грає представницю народу гобітів Норі Брендіфут. Серед інших робіт акторки серіал «Пікнік біля Висячої скелі».
Деніел Вейман
Британський актор Деніел Вейман виконує роль загадкового Мандрівника – Ґандальфа. Вейман також знімався в серіалах «Вбивство на пляжі» та «Вовчий зал».
Ісмаель Крус Кордова
Пуерториканський актор Ісмаель Крус Кордова грає ельфа-воїна Арондіра. Відомий за ролями в серіалах «Рей Донован» і «Берлінська резидентура».
Овейн Артур
Валлійський актор Овейн Артур грає принца гномів із Кхазад-думу Дуріна IV. Більш відомий за роботами в театрі та телебаченні.
Нагадаємо, у жовтні вийшов новий серіал «Завдання Віжена», який стане останнім у трилогії кіновсесвіту Marvel. Прем’єра серіалу «Завдання Віжена» продовжить історію одного з персонажів кіновсесвіту Marvel – Віжена, якого зіграє актор Пол Беттані. Цей серіал стане завершальною частиною трилогії, до якої також увійшли стрічки «ВандаВіжен» та «Це все Аґата».
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