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Україна ризикує втратити доступ до Starshield у 2027 році – Reuters

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Україна ризикує втратити доступ до Starshield у 2027 році – Reuters
Україна прагне домовитися зі США про продовження доступу до військової супутникової мережі Starshield
Фото: Reuters

Київ прагне продовжити контракт зі США після жовтневих обмежень, які вплинули на роботу українських військових

Україна може втратити доступ до американської військової супутникової мережі Starshield після завершення чинного контракту з урядом США в середині 2027 року. Київ наполягає на якнайшвидшому початку переговорів щодо продовження угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні Денис Сеник заявив, що переговори необхідно розпочати вже зараз, оскільки укладення нової угоди потребуватиме часу.

«Нам потрібно чітко розуміти, чи зможемо ми продовжити роботу і якими будуть умови співпраці», – наголосив дипломат.

За інформацією агентства, занепокоєння української сторони посилилося після жовтневих обмежень швидкості роботи Starshield. Через них українські військові зіткнулися з труднощами під час перехоплення російських ударних безпілотників, а окремі бойові завдання довелося скасувати.

Україна зверталася до Пентагону, Білого дому та компанії SpaceX із проханням пояснити причини обмежень, однак відповідей на ці запити не отримала.

Starshield – військова супутникова система компанії SpaceX, створена на основі технологій Starlink. Вона використовується для захищеного зв'язку та виконання оборонних завдань, зокрема управління безпілотниками.

Наразі рішення про припинення доступу України до системи після завершення контракту не оголошували. Водночас відсутність домовленостей щодо його продовження створює невизначеність для подальшого використання супутникового зв'язку.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» із посиланням на CNN повідомляв про підготовку розслідування щодо обмежень Starshield. Американські законодавці звернулися до Ілона Маска з вимогою зберегти документи, пов'язані зі змінами в роботі супутникової системи в Україні.

Раніше «Главком» повідомляв, що наказ обмежити роботу Starshield міг надійти з Білого дому. За даними Reuters, про це розповіли американські та західний посадовці. Водночас представники адміністрації США заперечували причетність до відповідного рішення.

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Теги: переговори SpaceX розслідування документи

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