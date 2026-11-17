Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року

Попри те, що цієї осені адміністрація Дональда Трампа пропонувала Москві послаблення санкцій, енергетичні угоди та прихильні заяви, Росія ескалувала напади на українські міста, здійснивши одні з найсмертоносніших атак на мирне населення за останні роки. У Білому домі стверджують, що поступки спрямовані на припинення війни, однак наразі це не спрацювало. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У вересні Володимир Путін обговорював нафтову угоду з посланцями президента Трампа в Москві. Того ж місяця американський лідер запросив Путіна на саміт «Великої двадцятки» в Маямі та зажадав від України припинити удари по нафтопереробних заводах, які є найкращим способом зупинити російське військове фінансування.

Попри вимоги Трампа, Україна та Росія продовжили завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі: російські чиновники повідомляли про кілька смертей серед цивільного населення внаслідок атак на НПЗ, паливні склади та торговельні центри. Водночас удари РФ були значно смертоноснішими.

На початку жовтня, на тлі нездатності російських військ просунутися на полі бою, Росія посилила обстріли житлових будинків, вокзалів і транспорту, через що в ООН заявили про «новий жахливий рівень» жертв серед цивільних в Україні. За три дні російські війська шість разів атакували київські мости, крилата ракета влучила в житловий будинок у Прилуках, убивши 22 людини, а наступного дня окупанти обстріляли два автобуси в Краматорську, де загинули щонайменше 30 пасажирів.

Попри це, Трамп став на бік Росії: зіткнувшись зі складними проміжними виборами, він звинуватив у високих цінах на пальне українські удари по російських НПЗ, а не війну, яку сам розпочав проти Ірану. Під тиском США Україна ненадовго призупинила ці атаки, а Трамп оголосив про угоду щодо імпорту російського дизельного палива зі скасуванням санкцій та заявив, що Україна повинна «отримати нового президента».

У середині жовтня президент США в односторонньому порядку оголосив про припинення вогню в енергетиці, проте реально стримувалася лише Україна. Росія натомість завдала по українській енергетичній інфраструктурі удару, який, імовірно, став найбільшим залпом балістичних ракет за всю війну. Того ж дня українські підрозділи безпілотників зафіксували уповільнення супутникового зв'язку Starshield від SpaceX, через що деякі підрозділи мусили призупинити атаки на кілька днів (згодом швидкість відновилася, як повідомляється, після дзвінка Трампа Ілону Маску, а хто наказав запровадити обмеження – невідомо).

Крім того, українські чиновники повідомили про тимчасове призупинення обміну розвідданими із Заходом, хоча Трамп наполягав, що він триває. Американський президент також скасував закон про санкції, покликаний обмежити фінансування війни РФ, і перед передвиборчим мітингом заявив, що Росія «нормально ставиться до України» і «не робить багато чого», а його спецпосланець Стів Віткофф назвав Путіна «гуманістом» після звільнення американського в'язня.

Окрім короткої перерви, коли Меланія Трамп оголосила про локальне припинення вогню для евакуації мирних жителів з Олешок, удари по цивільних продовжилися. Наприкінці жовтня російський безпілотник врізався в платформу залізничного вокзалу Дніпра, вбивши щонайменше 14 людей.

На початку листопада внаслідок атаки російських плануючих бомб по школі в Запорізькій області, де роздавали ліки та харчі, загинув щонайменше 31 українець, включно з рятувальниками, які прибули на місце після першого удару – це стало найсмертоноснішою атакою для цивільних в області з початку повномасштабного вторгнення.

Попри заяви Трампа про наближення «великої угоди», переговори в Абу-Дабі минулого тижня завершилися без прориву: за кілька годин Росія запустила балістичні ракети та дрони по Києву, а наступного дня президент Володимир Зеленський та українські чиновники повідомили про повернення обмежень швидкості Starshield. На тлі поступок Вашингтона та дефіциту засобів ППО в України Путін, схоже, вважає, що має перевагу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом’якшує свою позицію щодо України. За словами американського лідера, очільник Кремля міг би займати значно жорсткішу позицію, однак натомість відступає від своїх вимог. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.