Болгарія дає зелене світло євроінтеграції Північної Македонії

Рішення підтримали 170 депутатів

Парламент Болгарії підтримав пропозицію головуючої в Раді ЄС Франції почати переговори про членство Північної Македонії в Європейському союзі. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Це стало можливим через проект рішення, поданий співголовою «Демократичної Болгарії» Хрісто Івановим, в якому йдеться, що Болгарія підтримуватиме будь-який крок процесу євроінтеграції сусідньої країни за умов вдосконалення переговорної бази та висновків Ради ЄС, які, зокрема, гарантуватимуть включення болгар до конституції Македонії в положення, «де згадуються інші народи і на рівній основі з цими народами».

Проект рішення, який був підтриманий голосами 170 депутатів, зобов’язує уряд Болгарії схвалити «французьку пропозицію», головною метою якої є зняття вето, яке Болгарія наклала на початок переговорів про членство Північної Македонії в ЄС. При цьому спочатку міністри закордонних справ Болгарії та Північної Македонії мають підписати двосторонній протокол, у якому містяться конкретні кроки для виконання умов Болгарії.

Так звана «французька пропозиція» – це документ, в якому містяться переговорні умови для Північної Македонії з додатковими протоколами до них, а також висновки Ради ЄС про скликання Першої міжурядової конференції зі Скоп’є.

Даний документ включає такі вимоги, як включення болгар до конституції Північної Македонії, захист прав та інтересів меншин у Північній Македонії, взяття чітких зобов’язань щодо боротьби з «мовою ворожнечі» в країні та вирішення питання македонської мови у спосіб, який не буде вступати в пряме протиріччя з болгарською позицією по даній темі.

Ключовим моментом у пропозиції Франції є моніторинг з боку Єврокомісії за дотриманням попередніх двосторонніх угод, які Північна Македонія уклала з країнами ЄС – Преспанської угоди з Грецією та Договору про дружбу, добросусідство та співпрацю з Болгарією.

Раніше повідомлялося, що Болгарія блокує перемовини щодо вступу Північної Македонії до ЄС. Причиною цього є невизнання окремої македонської мови та нації.

Північна Македонія у 2018 році через вимогу Греції вже була змушена відмовитися від попередньої назви країни (яка спершу називалася просто Македонія). Перед тим на вимогу Афін вона відмовитися від свого національного прапора.

У березні 2020 року Греція розблокувала перемовини щодо вступу до ЄС Албанії та Північної Македонії. У березні Північна Македонія офіційно членом НАТО.



