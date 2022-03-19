Північна Македонія скасувала безвізовий режим із Росією

Тепер росіяни повинні отримати візу для в'їзду в країну, раніше для цього був потрібен тільки закордонний паспорт, запрошення або підтвердження оплаченого туру

Північна Македонія вирішила скасувати безвізовий режим для громадян Росії. Щоб потрапити до Північної Македонії, тепер росіяни мають отримати візу, випливає із даних для туристів на сайті Міністерства закордонних справ.

Сервіс перевірки необхідності візи для в'їзду показує, що росіяни не зможуть в'їхати в країну без неї.

Слід зауважити, що Північна Македонія щороку 16-го березня продовжувала безвіз із Росією.

Донедавна росіянам, щоб потрапити в Північну Македонію, був потрібний лише закордонний паспорт, запрошення або підтвердження оплаченого туру.

Північна Македонія раніше засудила війну Росії проти України. Також країна приєдналася до інших держав Європи, які закрили повітряний простір для російських літаків.

До слова, Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg.