Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів

Бойко Борисов, лідер партії ГЄРБ, під час пресконференції після оголошення результатів екзит-полу

За даними ЦВК, правоцентристська партія ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає 26,38%

Центральна виборча комісія Болгарії після обробки 100% протоколів оголосила остаточні результати проведених 27 жовтня дострокових парламентських виборів у країні. Про це повідомляє Novinite.

За даними ЦВК, правоцентристська партія ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає 26,38%.

На другому місці – партія «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ) експремєра Кирила Петкова з 14,20% голосів.

Першу трійку замикає проросійська та націоналістична партія євроскептиків «Відродження», яка заручилася підтримкою 13,35% виборців.

Далі йдуть «Рух за права і свободи – Нові починання» (ДПС) – 11,54%, Болгарська соціалістична партія (БСП) – 7,56%, «Альянс за права і свободи» – 7,48%, «Є такий народ» – 6,77%, MEЧ («Мораль, єдність, честь») – 4,59%.

Загалом вісім партій проходять до парламент Болгарії.

Загалом вісім партій проходять до парламент Болгарії фото: Novinite

У ЦВК також заявили, що явка виборців на вчорашніх виборах склала приблизно 38,94% за підсумками всіх протоколів. Загалом проголосувало 2 570 639 громадян.

Це означає зростання явки більш, ніж на 4% порівняно з попередніми достроковими парламентськими виборами 9 червня.

Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, громадяни Болгарії проголосували на сьомих позачергових парламентських виборах за чотири роки. Низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Останнє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил і акторів, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській GERB, реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ» не вдалося зібрати більшість.

Опитування громадської думки свідчать про те, що жодна партія знову не зможе отримати парламентської більшості, створюючи основу для нового раунду складних і тривалих коаліційних переговорів, пише Reuters.

Також президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні». Президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є «любителями війни».