Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів
Бойко Борисов, лідер партії ГЄРБ, під час пресконференції після оголошення результатів екзит-полу
фото: АР

За даними ЦВК, правоцентристська партія ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає 26,38%

Центральна виборча комісія Болгарії після обробки 100% протоколів оголосила остаточні результати проведених 27 жовтня дострокових парламентських виборів у країні. Про це повідомляє Novinite.

За даними ЦВК, правоцентристська партія ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає 26,38%.

На другому місці – партія «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ) експремєра Кирила Петкова з 14,20% голосів.

Першу трійку замикає проросійська та націоналістична партія євроскептиків «Відродження», яка заручилася підтримкою 13,35% виборців.

Далі йдуть «Рух за права і свободи – Нові починання» (ДПС) – 11,54%, Болгарська соціалістична партія (БСП) – 7,56%, «Альянс за права і свободи» – 7,48%, «Є такий народ» – 6,77%, MEЧ («Мораль, єдність, честь») – 4,59%.

Загалом вісім партій проходять до парламент Болгарії.

Загалом вісім партій проходять до парламент Болгарії
Загалом вісім партій проходять до парламент Болгарії
фото: Novinite

 У ЦВК також заявили, що явка виборців на вчорашніх виборах склала приблизно 38,94% за підсумками всіх протоколів. Загалом проголосувало 2 570 639 громадян.

Це означає зростання явки більш, ніж на 4% порівняно з попередніми достроковими парламентськими виборами 9 червня. 

Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, громадяни Болгарії проголосували на сьомих позачергових парламентських виборах за чотири роки.  Низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Останнє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил і акторів, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській GERB, реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ»  не вдалося зібрати більшість.

Опитування громадської думки свідчать про те, що жодна партія знову не зможе отримати парламентської більшості, створюючи основу для нового раунду складних і тривалих коаліційних переговорів, пише Reuters.

Також президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні». Президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є «любителями війни».

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів
Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів
Зеленський підтвердив, що північнокорейські військові воюють на території України
Зеленський підтвердив, що північнокорейські військові воюють на території України
Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів
Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів
Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин
Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
26K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
24K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
17K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
17K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua