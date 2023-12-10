Борис Джонсон може повернутися на пост прем’єр-міністра Великої Британії –Daily Mail

Речник Джонсона заявив, що експрем'єр не має політичних амбіцій

Джонсон може повернуться до парламенту, якщо хто-небудь поступиться йому місцем

У Консервативній партії Британії зростає невдоволення чинним прем'єр-міністром Сунаком. Деякі консерватори хочуть повернути колишнього очільника партії Бориса Джонсона. Про це пише Daily Mail.

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Видання зазначає, що The Mail on Sunday поспілкувалася з кількома депутатами від Консервативної партії, які вважають, що повернення колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона є єдиним способом врятувати партію від поразки на виборах.

Журналісти пишуть, що консерваторів підштовхнуло змінити голову партії після того, коли Ріші Сунак зіткнувся з різким голосуванням стосовно свого головного плану щодо мігрантів у Руанді.

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Джонсон може повернуться до парламенту, якщо хто-небудь поступиться йому місцем. Після цього потрібно буде зібрати 53 підписи під листом про недовіру Сунаку.

Речник Джонсона відреагував на цю інформацію. Він заявив, що Джонсон немає політичних амбіцій та заперечив існування будь-яких планів об'єднатися з Фараджем (нинішній лідер Брекзіт партії, – ред.).

«Борис Джонсон зараз пише книгу та підтримує уряд», – сказав речник.

Раніше британський міністр імміграції достроково склав свої повноваження через рішучу незгоду із міграційною політикою уряду та суперечки із прем'єром Сполученого королівства щодо переселення мігрантів до африканської країни Руанда.