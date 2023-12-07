Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку

Міністр Великої Британії у справах міграції Роберт Дженрік не погодився із міграційною ініціативою прем'єра Ріші Сунака

Британський міністр імміграції достроково склав свої повноваження через рішучу незгоду із міграційною політикою уряду та суперечки із прем'єром Сполученого королівства щодо переселення мігрантів до африканської країни Руанда.

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Міністр Великої Британії у справах міграції Роберт Дженрік подав у відставку після того, як кабінет міністрів опублікував надзвичайний законопроєкт, який дозволяє переселяти мігрантів з Великої Британії до Руанди. Про це пише The Times.

Пізніше Дженрік сам підтвердив інформацію про відставку. Він обґрунтував своє рішення тим, що законопроєкт про запуск урядової програми переселення «зайшов достатньо далеко».

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«Я не можу внести нинішній законопроєкт до Палати громад, бо не вірю, що він має найкращі шанси на успіх», – написав він у листі прем'єр-міністру Ріші Сунаку.

Дженрік, який обіймав свою посаду з жовтня минулого року, не був присутній на сесії законодавчого органу, на якій міністр внутрішніх справ представив законопроєкт. Про відставку Дженріка вперше повідомила газета The Times після того, як Сунак відхилив його вимогу до Великої Британії відступити від Європейської конвенції з прав людини.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду з Руандою минулого року, але у листопаді Верховний суд Великої Британії визнав цей план незаконним. Згідно з одноголосним рішенням ради з п'яти членів вищого британського юридичного судового органу, існує ризик того, що особи, які шукають притулку, переселені з Великої Британії, будуть депортовані урядом Руанди до країн, з яких вони втекли, або в інші країни, де вони можуть зазнати шкоди або переслідуванням, що суперечить міжнародному праву та британське законодавство у галузі прав людини. Натомість новий законопроєкт дозволяє Палаті громад оголосити Руанда безпечною країною. Нова угода із Руандою містить гарантії того, що вона не висилатиме мігрантів до їхніх рідних країн.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Кігалі (столиця Руанди – «Главком») підписав новий варіант угоди з Руандою, що передбачає відправлення в цю африканську країну нелегальних іммігрантів, які потрапили на британську територію, бажаючи отримати притулок.

Глава МЗС Руанди Вінсент Бірута зазначив: угода підкреслює «прихильність Руанди» до захисту вразливих груп населення, зазначивши, що існує «необхідність усунення корінних причин», які змушують людей залишати свої будинки та шукати притулку в інших країнах.