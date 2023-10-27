Борис Джонсон знайшов собі нову роботу

Експремʼєр Великої Британії повертається в журналістику

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що знайшов собі нове заняття. Тепер він працюватиме на британському телеканалі GB News, поєднуючи це з роботою оглядача газети Daily Mail. Про це він написав у своєму X (Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2023

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все: від росії до Китаю, війни в Україні, того, як ми справляємося з усіма цими викликами, і до величезних можливостей, які на нас чекають», – сказав Джонсон.

У GB News повідомили, що Борис Джонсон працюватиме ведучим програм і коментатором, починаючи з 2024 року. Він, зокрема, висвітлюватиме наступні національні вибори в Британії та вибори у Сполучених Штаті.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку. 6 вересня, Борис Джонсон офіційно передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії своїй наступниці Ліз Трасс, яку було обрано новим лідером Консервативної партії.

Читайте також: