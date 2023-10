Борис Джонсон знайшов собі нову роботу

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що знайшов собі нове заняття. Тепер він працюватиме на британському телеканалі GB News, поєднуючи це з роботою оглядача газети Daily Mail. Про це він написав у своєму X (Twitter).

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss